Skid Row va tourner la vidéo d’un nouveau single en janvier

RANGÉE DE DÉPANNAGE poursuit le travail sur son nouvel album tant attendu pour une sortie provisoire début 2022 via oreilleMUSIQUE. Le groupe enregistre son nouvel album à Nashville, Tennesse avec le producteur Nick Raskulinecz, qui a déjà travaillé avec COMBATTANTS DE FOO, PIERRE AURE, TEMPÊTE D’HALALE, ÉVANESCENCE, SE RUER et ALICE ENCHAÎNÉE, parmi beaucoup d’autres.

RANGÉE DE DÉPANNAGELe nouveau LP de marquera sa première sortie avec un chanteur britannique d’origine sud-africaine ZP Coeur (FORCE DU DRAGON, CHAR, JE SUIS JE), qui a rejoint le groupe en 2016 suite au départ de Tony Harnell (TNT, BRIS D’ÉTOILES).

Contrairement à 2014 « Rise Of The Damnation Army – United World Rebellion: Chapter Two » et 2013 « United World Rebellion : Chapitre Un », RANGÉE DE DÉPANNAGELa prochaine sortie de sera un album complet.

Bassiste Rachel Bolan a offert une mise à jour sur l’avancement des sessions d’enregistrement pour le LP dans un Instagram message vidéo jeudi (4 novembre). Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je me dirige vers les répétitions. Nous sommes de retour en pré-production pour travailler sur de nouveaux trucs. Je suis excité comme toujours. Les garçons sont de retour en ville… Et nous travaillons sur de nouveaux trucs [and] faire quelques ajustements à certains trucs que nous avons déjà écrits. Ensuite, nous partons pour notre dernier spectacle de 2021, et c’est au Turning Stone Casino de Vérone, New York. Et ça devrait être amusant, et nous passerons un bon moment. Après cela, il est directement de retour dans le studio. Nous allons certainement prendre une pause de Noël et juste déterminer où nous allons en ce qui concerne l’enregistrement. Mais je suis sûr que nous aurons fini d’enregistrer d’ici là. Et nous devons tourner une vidéo en janvier pour le premier single… Et puis reprendre la route l’année prochaine. Mais je prends beaucoup d’avance sur moi-même. Je suis juste excité pour aujourd’hui d’entrer dans une pièce avec les gars et de déchirer la merde. Nous avons tous été très occupés par le jeu et l’écriture et tout simplement à fond. Comme dirait mon père, le nez contre la meule. »

RANGÉE DE DÉPANNAGEle nouveau LP de sortira via oreilleMUSIQUE, le label de musique enregistrée du groupe de divertissement allemand Edel AG qui possède une liste d’artistes mondiaux, y compris VIOLET FONCÉ, Alice Cooper, BABYMETAL, TONNERRE, STATUS QUO et beaucoup plus.

RANGÉE DE DÉPANNAGE précédemment collaboré avec plusieurs auteurs-compositeurs externes sur son nouveau matériel, y compris Corey Taylor (NŒUD COULANT, PIERRE AURE) et Lzzy Hale et Joe Hottinger de TEMPÊTE D’HALALE, un groupe qui a repris la chanson-titre de « Esclave à la mouture » sur son « ReAniMate : les couvertures eP » en 2011. RANGÉE DE DÉPANNAGE a également travaillé avec un auteur-compositeur-pour-louer Marti Frederiksen, qui a déjà collaboré avec AÉROSMITH, DEF LEPPARD, Jonny Lang et Sheryl Corbeau.

Début août, RANGÉE DE DÉPANNAGE a célébré le 30e anniversaire de son deuxième album classique, « Esclave à la mouture », en l’interprétant dans son intégralité à l’Amphithéâtre du Rolling Hills Casino And Resort à Corning, en Californie.

A l’été 2020, Bolan Raconté SiriusXM‘s « Trunk Nation avec Eddie Trunk » que lui et ses camarades s’embarqueraient dans un « Esclave à la mouture » Tournée du 30e anniversaire en 2021.



