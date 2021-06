Skillet annonce une tournée américaine été/automne 2021 avec Adelitas Way

POÊLON embarquera pour une tournée aux États-Unis à la fin de l’été. “La tournée des suites”, avec des invités spéciaux CHEMIN ADELITAS, débutera le 12 septembre à Chicago et se terminera le 22 octobre à St. Louis.

POÊLON a déclaré : « Nous sommes de retour et prêts à basculer ! « La tournée des suites » avec des invités spéciaux CHEMIN ADELITAS arrive dans une ville près de chez vous cet automne. La prévente VIP commence demain [Wednesday, June 23] avec mise en vente ce vendredi [June 25]! Qui vient?”

Des dates de tournée:

12 septembre – Chicago, IL @ House of Blues



14 septembre – Cleveland, OH @ [to be announced]



15 septembre – Albany, NY @ Empire Live



18 septembre – Sayreville, NJ @ Starland Ballroom



19 septembre – Silver Spring, MD @ The Fillmore



21 septembre – Norfolk, Virginie @ The NorVa



22 septembre – Raleigh, Caroline du Nord @ The Ritz



25 septembre – Atlanta, GA @ Tabernacle



28 septembre – Dallas, Texas @ House of Blues



29 septembre – Houston, Texas @ White Oak Music Hall



01 octobre – San Antonio, Texas @ Aztec Theatre



02 octobre – Oklahoma City, OK @ Diamond Ballroom



05 octobre – Colorado Springs, CO @ Pikes Peak Center



06 octobre – Salt Lake City, UT @ The Complex



09 octobre – Boise, ID @ [to be announced]



11 octobre – Portland, OR @ Roseland Theatre



12 octobre – Kennewick, WA @ Toyota Center



14 octobre – Las Vegas, NV @ House of Blues



15 octobre – Tempe, AZ @ Marquee Theatre



16 octobre – Anaheim, Californie @ City National Grove d’Anaheim



17 octobre – Tucson, AZ @ Théâtre Rialto



19 octobre – Albuquerque, Nouveau-Mexique @ Théâtre El Rey



21 octobre – Kansas City, MO @ Arvest Bank Theatre au Midland



22 octobre – St. Louis, MO @ The Pageant

Septembre dernier, POÊLON a sorti un projet épique de luxe, “Victorious: The Aftermath” (atlantique). La collection comprenait les douze pistes originales de 2019 “Victorieux” album, plus huit chansons supplémentaires, dont deux coupes inédites, et cinq chansons réinventées. L’une des toutes nouvelles pistes était “Homme mort marchant”, un favori du chanteur John Cooper, pour lequel le groupe a sorti un “merveille-esque” vidéo avec paroles.

POÊLONle dixième album studio de , “Victorieux”, est sorti en août 2019 via atlantique.

POÊLONles quatre versions précédentes de – à partir de 2006 “Comateux” à 2016 “Libéré” — avoir été certifié au moins or par le Association de l’industrie de l’enregistrement d’Amérique (RIAA). POÊLONl’album de 2009 “Éveillé” est devenu double platine.

POÊLON a connu du succès à la fois sur les charts rock laïque et chrétien, avec quatre albums consécutifs n ° 1 sur ce dernier – y compris “Victorieux”. POÊLON a également eu 27 hits Top 5 sur les charts Christian Rock.

