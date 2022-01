Skillet publie la chanson-titre de son prochain album « Dominion »

rockeurs chrétiens POÊLON ont sorti la chanson titre de leur prochain album, « Domination ». Le LP est attendu le 14 janvier via atlantique.

« Domination », produit par Kevin Churko (PAPA GARDON, PERTURBÉ, POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS) avec des chansons écrites par John Cooper, Korey Cooper, Kevin Churko et Kane Churko, a été créé à 100% à distance entre les dates de tournée du groupe, le home studio dans le Wisconsin, et le Churkos‘ studio à Las Vegas.

« ‘Domination’ est sur la célébration de la liberté, une libération de la peur – être qui nous voulons être, dire ce que nous voulons dire, croire ce que nous voulons croire », POÊLON leader John Cooper dit. « À certains égards, c’est un rappel des droits donnés par Dieu avec lesquels nous sommes nés. Il est temps de reprendre une sorte de contrôle sur nos vies et de ne pas être l’esclave de la peur. J’espère que ce disque va donner aux gens le sentiment d’être responsabilisés , inspirés, exaltés et qui veulent se déhancher. »

« Domination » liste des pistes :

01. Survivre au jeu



02. Debout dans la tempête



03. Domination



04. Vallée de la Mort



05. Au-delà de l’incroyable



06. destin



07. Refuge



08. Crie ta liberté



09. Destructeur



dix. Pour toujours ou la fin



11. Enflammer



12. Cheval Blanc

POÊLON récemment vu RIAA les certifications se multiplient encore. Leurs derniers jalons incluent le nouveau statut triple platine de leur album phare « Éveillé », avec trois de ses morceaux à succès accumulant également plus de certificats que « Eveillé & Vivant » devient double platine, « Héros » triple platine, et « Monstre », déjà l’une des chansons rock les plus écoutées de l’histoire avec plus de quatre milliards de flux audio dans le monde, atteint le quadruple statut de platine.

D’ici 2019, POÊLON non seulement recueilli une paire de Grammy hoche la tête et a vendu plus de 12 millions d’albums dans le monde, mais ils ont également remporté un Billboard Music Award pour le double-platine « Éveillé ». Son single d’évasion, « Monstre », reste l’une des chansons rock les plus écoutées de tous les temps, avec plus de trois milliards de flux audio dans le monde.

2016 « Libéré » s’est incliné au n ° 3 sur le Billboard Top 200. Frapper le n ° 1 à la radio rock, le premier single, « Se sentir invincible », a craqué 643 millions de flux audio mondiaux et est devenu platine. Pendant ce temps, la certification or « Libéré » est devenu leur quatrième album consécutif à recevoir un statut d’or, de platine ou de double platine.

Leur sortie 2019, « Victorieux », inclus le Top 10 rock radio hit « Légendaire », qui porte bien son nom avec plus de 108 millions de streams. À ce jour, neuf mélodies originales ont gagné RIAA reconnaissance en tandem avec des synchronisations de haut niveau par tout le monde de WWE et merveille à ESPN et NFL.

photo par Jimmy Fontaine



