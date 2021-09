Skillet sort le single “Surviving The Game” et annonce l’album “Dominion”

Rockers multi-platine POÊLON sortira son nouvel album studio, “Domination”, le 14 janvier 2022 via atlantique. Leur 11e projet de studio, il s’ensuit POÊLONl’incroyable palmarès de deux RIAA albums certifiés multi-platine, deux albums d’or, cinq RIAA singles certifiés multi-platine et quatre singles d’or. Dévoilant simultanément la superbe pochette et la liste des pistes du projet, “Domination”premier single radio Active Rock, “Survivre au jeu” est maintenant disponible en tant que grat instantané avec pré-commande d’album, et les fans peuvent également pré-enregistrer l’album. L’album, produit par Kevin Churko (OZZY OSBOURNE, PAPA GARDON, PERTURBÉ), avec des chansons écrites par John Cooper, Korey Cooper, Kevin Churko et Kane Churko, a été créé à 100 pour cent à distance entre les dates de tournée du groupe, le home studio dans le Wisconsin et le Churkos‘ studio à Las Vegas.

“‘Domination’ est sur la célébration de la liberté, une libération de la peur – être qui nous voulons être, dire ce que nous voulons dire, croire ce que nous voulons croire”, John Cooper dit. “D’une certaine manière, c’est un rappel des droits donnés par Dieu avec lesquels nous sommes nés. Il est temps de reprendre une sorte de contrôle sur nos vies et de ne pas être l’esclave de la peur. J’espère que ce disque va donner aux gens le sentiment d’être responsabilisés , inspirés, exaltés et qui veulent se déhancher !”

Hier, avant “Survivre au jeu”la sortie de, Records de l’Atlantique président d’A&R Pete Ganbarg et le représentant A&R du groupe Andy Karp hébergé POÊLON pour une performance et une session de questions-réponses sur la piste, qui Ganbarg décrit comme « pure hymne POÊLON – une chanson qui parle des temps sans précédent auxquels nous sommes tous confrontés avec la férocité qui est la marque de fabrique du groupe depuis plus de deux décennies. C’est un retour féroce et bienvenu.”

John Cooper décrit le morceau comme « une chanson provocante sur le fait de ne pas céder à la peur que le monde est et a vécue. Cette chanson apporte un sentiment de survie ; vous devez faire ce que vous devez faire pour retrouver votre vie ; un défi contre la peur et les choses qui veulent vous retenir. Pour beaucoup, c’est la dépression, l’isolement, la solitude, les pensées suicidaires, etc. Cette chanson parle de devenir la personne que vous êtes censé être et de sortir de l’autre côté de tout la folie.”

Plus tôt dans la journée, le groupe a présenté le clip du morceau sur Youtube à 15 h 05 HNE, à la suite d’un chat vidéo en direct. Tourné dans le vaste désert à l’extérieur de Los Angeles le mois dernier, la vidéo est composée d’un mélange de performances de groupe à haute énergie et d’un scénario où un jeune enfant règne sur le pays, piège le groupe et doit se battre contre la douleur et la peur pour faire il est sorti vivant.

“Domination” liste des pistes :

01. Survivre au jeu



02. Debout dans la tempête



03. Domination



04. Vallée de la Mort



05. Au-delà de l’incroyable



06. destin



07. Refuge



08. Crie ta liberté



09. Destructeur



dix. Pour toujours ou la fin



11. Enflammer



12. Cheval Blanc

Cet automne, POÊLON est en tête d’affiche de 24 spectacles avec CHEMIN ADELITAS comme support principal ainsi que EVA SOUS LE FEU. Le trek, baptisé “La tournée des suites”, a débuté le 12 septembre à Chicago et se poursuivra jusqu’au 22 octobre à St. Louis. Une quantité limitée de forfaits VIP est également disponible, qui comprend un billet, une session de questions-réponses avant le spectacle et un concours-questionnaire organisé par POÊLON, et des produits exclusifs.

POÊLON est l’un des groupes de rock les plus vendus du 21e siècle. Les deux temps Grammy Award-Les membres nominés du Pandora Billionaires Club ont un esprit éternel qui les a humblement affirmés et affirmés comme l’un des groupes de rock les plus réussis de cette génération.

En 2019, ils ont non seulement récolté une paire de Grammy hoche la tête et a vendu plus de 12 millions d’albums dans le monde, mais ils ont également remporté un Billboard Music Award pour la double platine “Éveillé”. Son single d’évasion, “Monstre”, reste l’une des chansons rock les plus écoutées de tous les temps, avec plus de trois milliards de flux audio dans le monde.

2016 “Libéré” s’est incliné au n ° 3 sur le Billboard Top 200. Frapper le n ° 1 à la radio rock, le premier single, “Se sentir invincible”, a craqué 643 millions de flux audio mondiaux et est devenu platine. Pendant ce temps, la certification or “Libéré” est devenu leur quatrième album consécutif à recevoir un statut d’or, de platine ou de double platine.

Leur sortie 2019, “Victorieux”, inclus le Top 10 radio rock “Légendaire”, qui porte bien son nom avec plus de 108 millions de streams. À ce jour, neuf mélodies originales ont gagné RIAA reconnaissance en tandem avec des synchronisations de haut niveau par tout le monde de WWE et merveille à ESPN et NFL.

photo par Jimmy Fontaine