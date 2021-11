Skillet sort une vidéo lyrique pour le nouveau single « Standing In The Storm »

Consolidant davantage leur place comme l’un des groupes de rock les plus vendus du 21e siècle, des rockers 12 fois platine POÊLON voient leur RIAA les certifications se multiplient encore. Leurs derniers jalons incluent le nouveau statut triple platine de leur album phare « Éveillé », avec trois de ses morceaux à succès accumulant également plus de certificats que « Eveillé & Vivant » devient double platine, « Héros » triple platine, et « Monstre », déjà l’une des chansons rock les plus écoutées de l’histoire avec plus de quatre milliards de flux audio dans le monde, atteint le quadruple statut de platine.

POÊLONle dernier single de , « Survivre au jeu », le premier de leur prochain album « Domination » (à rendre le 14 janvier via atlantique), a fait des débuts en force, accumulant déjà plus de 6,5 millions de streams. Son clip a été visionné plus de 2,7 millions de fois et a connu une excellente utilisation de la synchronisation sportive, y compris un récent MLB frappé. Maintenant, leur deuxième morceau de grat instantané, « Debout dans la tempête » est disponible en pré-commande « Domination ». Les fans ont également accès à une vidéo avec paroles pour « Debout dans la tempête », qui tourbillonne autour de la ligne clé « J’ai encore de la vie en moi », tiré de l’un des Korey Cooperles journaux de.

POÊLON leader John Cooper commente : « Nous vieillissons, nos enfants vieillissent et le monde s’effondre, alors il y a une partie de moi qui se dit : » Voulez-vous vraiment reprendre la route au milieu d’une pandémie ? Voulons-nous continuer cette affaire ? Ensuite, elle m’a montré ce passage dans son journal. J’ai été vraiment touchée. J’ai commencé à penser : « Oui, il se passe beaucoup de choses folles, mais je n’ai pas fini. » «

« Domination », produit par Kevin Churko (PAPA GARDON, PERTURBÉ, POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS) avec des chansons écrites par John Cooper, Korey Cooper, Kevin Churko et Kane Churko, a été créé à 100% à distance entre les dates de tournée du groupe, le home studio dans le Wisconsin, et le Churkos‘ studio à Las Vegas.

« ‘Domination’ est sur la célébration de la liberté, une libération de la peur – être qui nous voulons être, dire ce que nous voulons dire, croire ce que nous voulons croire », John Cooper dit. « À certains égards, c’est un rappel des droits donnés par Dieu avec lesquels nous sommes nés. Il est temps de reprendre une sorte de contrôle sur nos vies et de ne pas être l’esclave de la peur. J’espère que ce disque va donner aux gens le sentiment d’être responsabilisés , inspirés, exaltés et qui veulent se déhancher. »

« Domination » liste des pistes :

01. Survivre au jeu



02. Debout dans la tempête



03. Domination



04. Vallée de la Mort



05. Au-delà de l’incroyable



06. destin



07. Refuge



08. Crie ta liberté



09. Destructeur



dix. Pour toujours ou la fin



11. Enflammer



12. Cheval Blanc

D’ici 2019, POÊLON non seulement recueilli une paire de Grammy hoche la tête et a vendu plus de 12 millions d’albums dans le monde, mais ils ont également remporté un Billboard Music Award pour la double platine « Éveillé ». Son single d’évasion, « Monstre », reste l’une des chansons rock les plus écoutées de tous les temps, avec plus de trois milliards de flux audio dans le monde.

2016 « Libéré » s’est incliné au n ° 3 du Billboard Top 200. Il a atteint le n ° 1 à la radio rock, le premier single, « Se sentir invincible », a craqué 643 millions de flux audio mondiaux et est devenu platine. Pendant ce temps, la certification or « Libéré » est devenu leur quatrième album consécutif à recevoir un statut d’or, de platine ou de double platine.

Leur sortie 2019, « Victorieux », inclus le Top 10 rock radio hit « Légendaire », qui porte bien son nom avec plus de 108 millions de streams. À ce jour, neuf mélodies originales ont gagné RIAA reconnaissance en tandem avec des synchronisations de haut niveau par tout le monde de WWE et merveille à ESPN et NFL.

photo par Jimmy Fontaine