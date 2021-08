Skillet sortira un nouveau single, “Surviving The Game”, en septembre

Multi-platine Grammy Award-groupe de rock nominé POÊLON a annoncé son premier single tant attendu depuis plus d’un an, “Survivre au jeu” (atlantique). Le morceau sera envoyé à la radio rock active et disponible sur tous les DSP ainsi que sur la boutique en ligne Skillet.com le 15 septembre.

Produit par Kevin Churko (OZZY OSBOURNE, PAPA GARDON, PERTURBÉ) et écrit par John Cooper, Korey Cooper, Kevin Churko et Kane Churko, la piste est un frontman John Cooper décrit comme un cri de ralliement pour l’avenir et pour traverser les moments difficiles que le monde traverse et a vécus.

“Notre nouvelle chanson, « Survivre au jeu », me donne l’impression d’être un taureau sur le point de sortir de la porte”, dit-il. “Dans les 30 premières secondes de la chanson, vous êtes pris dans un voyage qui commence avec l’incertitude et l’appréhension et conduit à une explosion d’énergie et la vie. Cela résume la façon dont je vois l’avenir.

“Cela a été une saison difficile, et nous n’avons pas encore traversé la tempête. Nous avons besoin d’espoir, nous avons besoin de courage et nous survivrons. J’espère que lorsque les gens entendront « Survivre au jeu », ce sera la chanson qu’ils attendaient.”

“Survivre au jeu” est le premier single d’un projet de studio complet qui sera annoncé cet automne, qui suivra POÊLONbilan de deux RIAA-albums certifiés multi-platine, deux albums d’or, cinq RIAA– des singles certifiés multi-platine et quatre singles d’or.

Cet automne, POÊLON sera la tête d’affiche de 24 émissions avec CHEMIN ADELITAS comme support principal ainsi que EVA SOUS LE FEU. Le trek, baptisé “La tournée des suites”, débutera le 12 septembre à Chicago et se poursuivra jusqu’au 22 octobre à St. Louis. Une quantité limitée de forfaits VIP est également disponible, qui comprend un billet, une session de questions-réponses avant le spectacle et un jeu-questionnaire organisé par POÊLON, et des produits exclusifs.

POÊLON est l’un des groupes de rock les plus vendus du 21e siècle. Les deux temps Grammy Award-Les membres nominés du Pandora Billionaires Club ont un esprit éternel qui les a humblement affirmé et affirmé comme l’un des groupes de rock les plus réussis de cette génération.

En 2019, ils ont non seulement récolté une paire de Grammy hoche la tête et a vendu plus de 12 millions d’albums dans le monde, mais ils ont également remporté un Billboard Music Award pour la double platine “Éveillé”. Son single d’évasion, “Monstre”, reste l’une des chansons rock les plus écoutées de tous les temps, avec plus de trois milliards de flux audio dans le monde.

2016 “Libéré” s’est incliné au n ° 3 sur le Billboard Top 200. Frapper le n ° 1 à la radio rock, le premier single, “Se sentir invincible”, a craqué 643 millions de flux audio mondiaux et est devenu platine. Pendant ce temps, la certification or “Libéré” est devenu leur quatrième album consécutif à recevoir un statut d’or, de platine ou de double platine.

Leur sortie 2019, “Victorieux”, inclus le Top 10 rock radio hit “Légendaire”, qui porte bien son nom avec plus de 108 millions de streams. À ce jour, neuf mélodies originales ont gagné RIAA reconnaissance en tandem avec des synchronisations de haut niveau par tout le monde de WWE et merveille à ESPN et NFL.

photo par Jimmy Fontaine

