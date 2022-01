Skillz lance « 2021 Rap Up »

C’est la fin de 2021.

Le premier jour de la nouvelle année, Skillz perpétue la tradition en lançant son 20e et dernier « Rap Up ». Pour une dernière fois, le rappeur de Virginie revient sur les plus grands événements des 12 derniers mois dans les domaines de la culture pop, de la musique, de la politique et plus encore, de l’investiture de Joe Biden à Gorilla Glue Girl en passant par le retour de Bobby Shmurda.

Sur l’instrumental « Encore » de JAY-Z, Skillz rappe sur d’autres événements qui font la une des journaux, y compris la grande année de Lil Nas X (« Et je vais prédire cette pièce / Vous allez vraiment être fait quand vous découvrirez qu’il n’a jamais été gay »), la rupture de Saweetie et Quavo et la controverse homophobe de DaBaby. En plus de rendre hommage à feu DMX et Biz Markie, il aborde la réconciliation de Drake et Kanye West, la tragédie d’Astroworld et la relation entre A$AP Rocky et Rihanna.

Cela marque la fin d’une ère pour Skillz, qui a annoncé que ce sera son dernier « Rap Up ». « J’ai fait une tradition avec mon stylo, mais toutes les bonnes choses ont une fin », rappe Skillz, qui a également fait la bande originale du montage vidéo du Temple de la renommée de JAY-Z.

Pour une dernière fois, écoutez Skillz l’exécuter.

Alors que Skillz prend peut-être sa retraite, Oncle Murda prévoit de perpétuer la tradition. Il a également sorti son propre « Rap Up 2021 ».