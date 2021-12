Skilyr Hicks, concurrente de « America’s Got Talent », est décédée à 23 ans

Skilyr Hicks — un ancien concurrent de « America’s Got Talent » — est décédé… TMZ a appris.

La jeune auteure-compositrice-interprète est décédée lundi, après avoir été retrouvée sans vie dans la maison d’une amie — cela selon sa mère, Jodi. Elle dit qu’elle ne connaît pas le véritable propriétaire. Le corps de Skilyr a été découvert à Liberty, en Caroline du Sud.

Alors que les circonstances exactes de sa mort – y compris une cause – sont encore inconnues de la famille, Jodi nous dit que sa fille a lutté contre des problèmes de santé mentale, notamment la dépression et la toxicomanie. Elle dit également que Skilyr était aimée de sa famille et de ses quatre frères et sœurs, utilisant sa musique pour aider les personnes dans le besoin. Jodi dit: « Elle vivra à travers sa musique. »

À seulement 14 ans, Hicks est apparu dans la saison 8 de ‘AGT’ en 2013, auditionnant pour Mel B, Heidi Klum, Howie Mandel et Howard Stern … et les impressionner suffisamment pour passer au tour suivant.

Elle a interprété sa propre chanson originale lors de ses débuts et avait en fait une bonne trame de fond touchante qui a décroché son propre segment à la télévision. Skilyr avait perdu son père quelques années avant l’audition et apparemment elle-même avait appris à jouer, à écrire et à chanter.

Hicks a marqué quatre oui de la part des juges, mais a été éliminé peu de temps après avant les rondes en direct à New York. Pourtant, son passage dans la série a été mémorable.

L’artiste s’est heurtée à des problèmes juridiques au cours de ses dernières années – se arrêté pour consommation mineure d’alcool en 2018, et a également passé du temps en prison pour avoir prétendument malmené sa famille.

Elle n’avait que 23 ans. RIP