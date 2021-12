Skilyr Hicks, enfant star d' »America’s Got Talent », retrouvée morte à 23 ans

L’ancien concurrent d’America’s Got Talent, Skilyr Hicks, est décédé. Hicks a été retrouvée morte au domicile d’un ami à Liberty, en Caroline du Sud, le lundi 6 décembre, a confirmé sa mère, Jodi, à TMZ. Jodi a déclaré qu’elle ne connaissait pas le propriétaire de la propriété. À l’heure actuelle, la cause du décès de Hicks et les circonstances de sa mort restent floues. Sa mère a déclaré au média que le musicien souffrait de « abus de substances » et de « dépression ». Elle avait 23 ans.

Hicks était surtout connue pour son apparition dans America’s Got Talent. La jeune star est apparue dans la série de concours de talents NBC dans la saison 8 de 2013 alors qu’elle n’avait que 14 ans. Elle a interprété sa chanson originale « Brand New Day » devant les juges Heidi Klum, Howie Mandel, Mel B et Howard Stern. Lors de sa première performance, elle a également expliqué d’où venaient ses talents musicaux, révélant qu’il avait appris à jouer de la guitare après la mort de son père.

« La dernière fois que je l’ai vu, je me souviens être parti en voiture et il pleurait », a-t-elle déclaré. « Après ses funérailles, j’ai écrit ma première chanson. C’est un peu comme un message arrivé trop tard pour mon père, mais je sais que s’il pouvait me voir maintenant, il serait vraiment fier de moi. »

Alors que la performance émotionnelle de Hicks a impressionné les juges, qui ont voté pour la faire passer au tour suivant, elle a été éliminée avant les tours en direct de l’émission à New York. Malgré son élimination de la série, elle a maintenu un public et nombre de ses fans se sont rendus sur les réseaux sociaux pour lui rendre hommage après avoir appris son décès tragique. Une personne a tweeté : « Je me souviens d’elle. Triste », et quelqu’un d’autre a ajouté : « Elle est si belle… o très choquante, tellement triste et navrée… rip Skilyr. » Une troisième personne a tweeté : « Wow. 23 ans quel dommage. Rip et mes condoléances à sa famille. »

D’autres informations concernant le décès de Hicks n’ont pas été publiées pour le moment. L’ancien d’America’s Got Talent laisse dans le deuil sa famille et ses quatre frères et sœurs, selon sa mère. Sa mère a déclaré que Hicks « vivra à travers sa musique ».