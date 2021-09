“Skin Tight” et hors de vue : les joueurs de l’Ohio en 1974

Le groupe funk et soul de Dayton, dans l’état qui a inspiré leur nom, était chaud comme un pistolet en 1974. Les Ohio Players s’étaient hissés au sommet du classement R&B l’année précédente avec leur “Funky Worm”, un crossover du Top 15 succès pop, et maintenant ils atteignaient à nouveau les deux publics avec un nouveau succès, “Skin Tight”.

L’album du même nom était entré dans les charts en avril et le single a commencé son ascension des best-sellers soul cinq semaines avant de faire ses débuts dans le Hot 100. Mais lorsqu’il l’a fait, le 8 septembre, il est sorti des pièges, en tant que nouvelle entrée la plus élevée de la semaine au n ° 45 – soit 18 places de plus que même ce résident américain. Elton John, avec son nouveau single “The Bitch Is Back”.

Funk moulant

Ce tableau, sur lequel Paul Anka a continué au n ° 1 avec “(Vous) avez mon bébé” contenait également de nouvelles entrées pour les frères justes, avec « Donnez-le au peuple » et Steppenwolf avec “Straight Shootin’ Woman”. L’un des singles de nouveauté les plus inventifs de l’année, “Life Is A Rock (But The Radio Rolled Me)” de La Réunion, parlant rapide et citant des célébrités, est également entré dans le Hot 100 cette semaine-là, en route vers un sommet n ° 8 .

Écoutez la liste de lecture Greatest Soul 45s.

“Skin Tight”, quant à lui, a atteint le Top 40 au cours de sa deuxième semaine et a passé deux semaines à son sommet n ° 13 en octobre. Avant la fin de l’année, la séquence chaude des Ohio Players a vraiment pris feu, alors que le single “Feu” a frappé les charts pop et soul en route vers le n ° 1 sur les deux. À l’été 1976, ils avaient amassé cinq poids lourds de la soul en un peu plus de trois ans. L’album Skin Tight de 1974, autoproduit et enregistré à Chicago, a également été celui qui a commencé la série de longs joueurs de platine du groupe.

Achetez ou diffusez « Skin Tight » sur l’album du même nom.