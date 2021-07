SKINN by Titan lance une campagne numérique pour promouvoir sa dernière collection de parfums

La campagne SKINN Tales est diffusée sur les plateformes en ligne de la marque et sur d’autres supports hors ligne

SKINN, une marque de parfumerie fine de la maison Titan, a déployé une vidéo numérique pour promouvoir sa dernière collection de parfums, Tales. Conceptualisée par Ogilvy South, la vidéo vise à faire connaître ce nouveau lancement et à encourager les consommateurs à essayer tous les nouveaux parfums SKINN Tales – Rio, Ibiza, Oslo et Malaga. La campagne SKINN Tales est diffusée sur les plateformes en ligne de la marque et sur d’autres supports hors ligne.

Destiné aux femmes et aux hommes, âgés de 22 à 45 ans, le film capture des moments de bonheur. “Avec cette vidéo, la marque vise à capter l’imagination des utilisateurs qui recherchent des parfums de tous les jours qui ont un caractère unique au cœur de leur création”, a déclaré la société dans un communiqué.

« La vidéo numérique est une représentation visuelle de la façon dont un spray ou une bouffée de parfum Tales transforme et élève l’ambiance instantanément. L’ambiance générale du film est colorée, rafraîchissante et originale. La marque a l’intention de répandre des vagues de joie à travers Tales, une collection de quatre parfums délicieux à une époque où la plupart d’entre nous recherchent chaque jour de petites poches de joie. La campagne incarne à quel point le bonheur est à portée de main avec les parfums SKINN Tales », a déclaré Kanwalpreet Walia, responsable marketing, division parfums et accessoires, Titan Company Limited.

Avec quatre parfums distincts sous Tales – « Rio » et « Oslo » pour les hommes, et « Malaga » et « Ibiza » pour les femmes, ces parfums sont disponibles au prix de Rs 1595 pour 100 ml.

Pour Mahesh Gharat, CCO, Ogilvy South, Tales by Skinn est cette bouffée de bonheur qui a le pouvoir d’améliorer nos humeurs quotidiennes. « Chacune des variantes – Rio, Ibiza, Oslo et Malaga incarne un parfum distinct mais enjoué qui modifie l’atmosphère d’une personne lorsqu’elle est utilisée. L’idée était donc de capturer une ambiance joyeuse et légère tout en créant un sentiment de moments amusants et joyeux. Le film a rendu justice à cette vision et donnera l’occasion à la marque de raconter une myriade de contes de bonheur », a-t-il ajouté.

