Skins de l’événement Warzone Halloween 2021, date de sortie et mode de fuite

Activision a annoncé la date de sortie de l’événement Call of Duty Warzone Halloween 2021 ainsi que l’un de ses nouveaux skins d’opérateur.

Octobre est un mois chargé pour la communauté Call of Duty car Activision révèle des zombies pour Vanguard le 14. De plus, les fans se prépareront également au lancement du dernier opus de CoD et au retour à la Seconde Guerre mondiale le 5 novembre.

Alors que Vanguard est passionnant en tant que nouveau chapitre de la série FPS sans fin, les fans pourront bientôt rencontrer Ghostface à travers Verdansk.

Call of Duty®: Black Ops Cold War & Warzone™ | Bande-annonce du Battle Pass de la saison 6

Quand est l’événement Warzone Halloween 2021?

La date de sortie de l’événement Call of Duty Warzone Halloween 2021 est le 19 octobre.

Cela a été confirmé plus tôt dans le mois sur le compte Twitter officiel de la série en réponse à une fuite de Ghostface. La confirmation d’Activision a également officialisé l’arrivée du tueur emblématique de Scream (ou Scary Movie si vous préférez la comédie d’horreur).

L’année dernière, nous avons eu droit à des collaborations d’horreur avec Saw ainsi qu’à Texas Chainsaw Massacre. Outre l’inclusion de Ghostface, les seuls autres détails que nous avons sur la célébration de la Saint-Sylvestre sont les fuites.

Peaux de Warzone Halloween 2021

L’un des skins d’opérateur confirmés pour l’événement Call of Duty Warzone Halloween 2021 est Ghostface.

Cela a été officialisé par Activision, tandis que des fuites suggèrent que nous obtenons également un pack Donnie Darko. Bien que le film de Jake Gyllenhal ne soit pas un film d’horreur, force est de constater que Frank le lapin est assez terrifiant.

Loin des films, CoD Tracker sur Twitter a également publié des fuites pour les bundles Ghost of War et Disciple of Mayhem.

Fuite de Scream Deathmatch

L’actualité de Call of Duty sur Twitter a peut-être divulgué un nouveau mode à durée limitée pour la célébration nommé Scream Deathmatch.

Leurs fuites sont accompagnées de captures d’écran et elles donnent un aperçu du mode. Les joueurs devront se cacher des tueurs et il y a deux meurtriers choisis au hasard pour chaque tour.

Les tueurs doivent essentiellement éliminer les survivants tandis que les survivants doivent durer toute la durée du tour. Soit ça, soit tuez les méchants.

