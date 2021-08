Skins Fortnite août 2021: tous les skins confirmés et rumeurs et comment les obtenir

Fortnite ne s’arrêtera tout simplement pas avec ses brillantes collaborations et continue de donner aux joueurs de nombreuses options pour de nouveaux produits cosmétiques. Nous savons qu’il est difficile de suivre le rythme, nous sommes donc ici pour vous expliquer tous les skins Fortnite sur lesquels vous mettrez la main en août 2021.

La saison 7 de Fortnite est arrivée et elle semble être assez différente de ce à quoi nous sommes habitués. Attendez-vous à voir cette page mise à jour avec des skins Fortnite basés sur des extraterrestres et d’autres créatures étranges. On imagine que les collaborations pop culture ne s’arrêteront pas de sitôt non plus.

Nous avons rassemblé tous les skins Fortnite que nous prévoyons d’atterrir dans la bataille royale en août 2021, y compris les skins confirmés par Epic Games et ceux qui font l’objet de rumeurs – mais ne vous inquiétez pas, nous avons clairement indiqué lesquels sont lesquels. Alors, lisez la suite pour tous les skins Fortnite que nous attendons dans un proche avenir afin que vous ayez l’air à la mode tout en accumulant les éliminations.

Skins Fortnite officiellement dévoilés

Ariana Grande – Superstar du concert

Le concert du Rift Tour avec Arianna Grande devrait avoir lieu bientôt, et plusieurs fuites indiquent qu’elle obtiendra également son propre Fortnite Skin. Bien qu’il n’y ait pas encore eu de confirmation officielle, Marshmello et Travis Scott ont tous deux leurs propres skins, nous nous attendons donc à ce que Grande en obtienne un aussi.

Si elle le fait, nous pensons qu’il apparaîtra dans la boutique d’objets pour environ 1 500 V-Bucks et qu’il viendra probablement avec deux variantes. Une avec le design vu ci-dessus et une autre avec des cheveux bruns et une robe bleue en cristal Rift.

Superman – Passe de combat de la saison 7

Après que ses lunettes de dissimulation d’identité aient été taquinées par le compte Twitter officiel de Fortnite, il est confirmé que Superman fera une apparition en tant que skin Fortnite dans la saison 7. L’homme d’acier est disponible via le Battle Pass que vous pouvez acheter dès maintenant.

Bien que vous deviez attendre un peu avant que Superman lui-même puisse être déverrouillé car il semble qu’il soit le skin secret de la saison 7. Cela signifie que vous devrez remplir des objectifs supplémentaires pour jouer avec lui.

Comme toujours, vous pouvez soit acheter le Battle Pass seul pour 950 V-Bucks, soit obtenir Fortnite Crew. Il coûte 11,99 $ (9,99 £ / 15,99 $ AU) mais comprend des produits cosmétiques supplémentaires et 1 000 V-Bucks tout en vous offrant également le Battle Pass.

Batman Zero – Croisement Batman

Le crossover Fortnite / Batman est maintenant terminé, du moins pour le moment. La série de six numéros s’est terminée sur un assez gros cliffhanger pour la continuité de Batman et de Fortnite, nous sommes donc sûrs de voir bientôt plus de bandes dessinées qui exploreront tout ce qui se passe.

Même si vous n’êtes pas intéressé par la tradition, il y a toujours une bonne raison de choisir ces bandes dessinées : les cosmétiques en jeu. Le premier numéro comprenait un code pour le skin Rebirth Harley Quinn, avec des planeurs, des pioches et des backblings disponibles dans les numéros suivants.

Si vous saisissez les codes des six bandes dessinées, vous recevrez un bonus supplémentaire : le skin Armored Batman Zero Fortnite.

Sa conception semble être basée sur l’apparence du personnage dans la dernière bande dessinée de la mini-série. Vous pouvez acheter les bandes dessinées physiquement ou vous abonner à DC Universe Infinite (uniquement disponible aux États-Unis ou en utilisant un VPN). Si vous utilisez DC Universe Infinite, après avoir lu une bande dessinée, un code doit vous être envoyé par e-mail pour chaque élément.

Summer Skye – Fortnite Crew août 2021

Le pack Fortnite Crew d’août célèbre un ancien skin Fortnite préféré, Skye. La peau montre sa variante estivale inspirée de la plage, avec un short et sans bonnet. Un look alternatif pour la peau a un design presque Halloween qui utilise des oranges et des noirs.

En plus du skin Summer Skye, vous obtiendrez également une épée et un bouclier, son épée comme pioche et quelques enveloppes d’armes inspirées de Meowcles. Fortnite Crew coûte 11,99 $ (9,99 £ / 15,99 AU $) par mois et vous rapportera 1 000 V-Bucks ainsi que le Battle Pass si vous ne le possédez pas actuellement.

Skins Fortnite rumeurs

Suicide Squad – Les méchants héros de DC

Epic tease les 4 prochains skins de Suicide Squad? 👀 pic.twitter.com/8RMHKPgDXr3 août 2021

Plusieurs fuites taquinent un lien avec Suicide Squad, ce qui signifie que nous pourrions voir bientôt des skins inspirés des personnages arriver. Harley Quinn a déjà fait apparaître quelques tenues dans le jeu, mais de nouveaux favoris comme King Shark, Bloodsport et Polka-dot Man pourraient bientôt être récompensés avec leurs propres skins Fortnite.

Étant donné que le film est sorti maintenant, si une collaboration est en cours, cela ne peut pas être trop loin. Nous devrons juste attendre et voir.

Samus Aran – le chasseur de primes de Nintendo

@GenosPapa Dual révèle Samus dans Fortnite et Jonesy dans Smash à l'E3 ? ALLONS GOOOOO! pic.twitter.com/gAxb84xFZ719 mai 2021

Dans Fortnite Chapter 2 Season 5, de nombreux fans ont demandé que Nintendo soit représenté par un skin dans le jeu après que Xbox et PlayStation aient obtenu leurs mascottes dans le Battle Royale. Le choix évident était le chasseur de primes Samus de la série Metroid – mais elle ne s’est jamais présentée.

Des documents divulgués partagés sur Twitter lors de la bataille judiciaire entre Epic Games et Apple indiquent que Samus est/était prévu d’apparaître dans le jeu (aux côtés de plusieurs autres personnages comme Naruto et Ariana Grande). Le panneau ci-dessus du troisième numéro de la série Batman Zero Point ajoute à la spéculation selon laquelle le personnage pourrait encore arriver après que les fans aient repéré une silhouette qui ressemble beaucoup à Samus.

Prenez cette rumeur avec une quantité de sel malsaine, mais cela pourrait signifier que Samus pourrait bientôt arriver en tant que skin Fortnite.

Peaux d’enquête divulguées

Voici TOUS les skins de Epic's Survey, encore une fois grâce à @LeakySussed ! pic.twitter.com/H8RNZlQjOOM14 mai 2021

Voici une fuite à prendre avec une pincée de sel supplémentaire : plusieurs fuites Fortnite sur Twitter ont partagé des images d’une récente enquête Epic montrant plusieurs nouveaux designs de peau. Dans ce document, la société a détaillé les skins Fortnite potentiels et a inclus des images de ceux que nous pourrions éventuellement voir ajoutés au jeu.

Vous pouvez voir tout cela dans le tweet ci-dessus, mais certains de nos favoris sont Cartoon Bushranger, un vampire Drift et Guff habillé en arbre de Noël. Nous n’avons aucune idée si l’un de ces skins sera un jour ajouté au jeu, mais soyez à l’affût des saisons à venir.

La Fondation – Leader des Sept

(Crédit image: Epic / Hypex)

La Fondation, un personnage apparu dans l’événement épique de la saison 5 de Fortnite, est censée devenir un skin Fortnite à un moment donné dans le futur. Il est probable que nous ne le verrons pas avant la saison 8 – car il a été vu pour la dernière fois en train de tomber dans l’océan – mais nous devrons attendre et voir ce qui se passera.

Leaker Hypex a trouvé des fichiers liés au skin dans le jeu afin qu’il puisse être en route plus tôt que cela, mais nous devrons simplement attendre et voir ce qui se passera.