Skins Fortnite Mars 2021: tous les skins confirmés et rumeurs et comment les obtenir

Si vous êtes un joueur passionné de Fortnite, vous voudrez probablement savoir sur quels skins Fortnite vous mettrez la main dans un proche avenir. Après tout, qui dit que vous ne pouvez pas être mortel et à la mode? Heureusement, Epic Games ajoute constamment de nouveaux skins à Fortnite Battle Royale, que ce soit une collaboration avec une marque de culture pop ou l’un de ses propres personnages.

Les saisons les plus récentes de Fortnite – la saison 4 et la saison 5 du chapitre 2 – ont été particulièrement mouvementées, avec de nouveaux produits cosmétiques chutant presque chaque semaine. Parfois, il peut être difficile de suivre le rythme, mais nous sommes là pour vous aider.

Nous avons rassemblé tous les skins Fortnite que nous prévoyons de débarquer dans la bataille royale en mars 2021, y compris les skins confirmés par Epic Games et ceux qui font l’objet de rumeurs – mais ne vous inquiétez pas, nous avons clairement indiqué lesquels. Alors, lisez la suite pour tous les skins Fortnite que nous attendons dans un proche avenir.

Skins Fortnite officiellement dévoilés

Lazerbeam – Série Icon

(Crédit d’image: Epic Games)

Suite à une révélation sur son Chaîne Youtube , plus de détails sur le skin Fortnite de l’Australien Youtuber Lazerbeam ont été révélés. Inspiré par ses années de pré-influenceur en tant que constructeur, l’ensemble comprend également de nombreuses références à la carrière en ligne de Lazerbeam – telles que le tatouage « code lazar » et la surutilisation de yeet.

L’ensemble entier pourrait être remporté en participant à la Tournoi Super Knockback de Lazar & Fresh le 3 mars, vous pouvez désormais acheter le skin dans la boutique d’objets pour 1500 VBucks.

Marigold – Femme Midas

(Crédit d’image: Epic Games / HypeX)

Poursuivant la tradition des versions échangées entre les sexes de skins préexistants, nous avons l’arrivée de Marigold – qui est une version féminine de Midas du chapitre 2 de la saison 2.

Elle a lancé dans le cadre du Golden Touch Challenge Pack qui comprend des cosmétiques et 1500 VBucks. Vous pouvez acheter le pack dans la boutique d’objets maintenant pour 11,99 $ / 9,99 £ (17,55 $ AU).

Trinity Trooper – Pas de la matrice

(Crédit d’image: Epic Games / iFireMonkey)

La longue rumeur ‘Trinité’ skin a récemment eu son nom mis à jour pour Trinity Trooper (désolé les fans de Matrix) et maintenant Fortnite aura une coupe en jeu pour cela. Le 14 mars 2021, à 14 h 00 GMT, les joueurs de l’UE peuvent participer à un concours de trios pour pouvoir attraper ce skin tôt et gratuitement.

Les 3333 meilleurs trios débloqueront le skin, et quiconque participe à au moins cinq matchs obtiendra deux émoticônes à utiliser dans le jeu. Le Trinity Trooper sera disponible dans la boutique d’objets après le tournoi pour tous les joueurs et se vendra probablement 800 VBucks comme d’autres skins inhabituels.

Rebirth Harley Quinn – Série DC

(Crédit d’image: Epic Games)

Poursuite de la collaboration d’Epic Game avec des bandes dessinées de super-héros, un Homme chauve-souris / Fortnite: point zéro la collaboration est en cours. Cette minisérie de six numéros ne se limitera pas seulement à la tradition Fortnite, mais comprendra également des codes pour des éléments du jeu tels que le skin Rebirth Harley Quinn.

Vous pouvez vous procurer ces objets en achetant les bandes dessinées dès leur sortie du 20 avril au 6 juillet ou en vous abonnant à DC Universe Infinite aux États-Unis.

Skins Fortnite rumeurs

Agent Jones – ancien agent IO

:: ACCÈS REFUSÉ :: Oh, nous verrons à ce sujet … 3.16.2021 # FortniteSeason6 pic.twitter.com/TPJpi0pzCo14 mars 2021 En savoir plus

Celui-ci est beaucoup de spéculations de notre part, mais nous pensons qu’un skin Agent Jones est en route pour la saison 6 de Fortnite.

Dans le journal de réalité ci-dessus, nous entendons la colère de Jones contre l’Ordre imaginé – le groupe secret qui dirige Fortnite dans l’univers – et il semble qu’il pourrait être sur le point de faire défection. S’il veut sauver la réalité, son meilleur pari pourrait être d’entrer dans la boucle et de devenir une peau, mais c’est exactement ce que nous pensons.

Si l’agent Jones – ou l’ancien agent Jones – arrive, nous nous attendons à le voir dans le Battle Pass. Nous n’aurons pas longtemps à attendre pour savoir si nous avons raison.

Neymar Collab – icône du football

C’est une collaboration Fortnite x Neymar .. pic.twitter.com/9brVXAkFAp13 mars 2021 En savoir plus

Les teasers de la saison 6 ont commencé à tomber et font déjà allusion à ce que nous pourrions voir ensuite dans Fortnite, y compris un skin potentiel inspiré de Neymar.

Le premier teaser a vu Fortnite Brésil changer leur image Twitter en un lama avec les cheveux du footballeur – il a depuis changé en arrière – et puis un journal de réalité partagé sur le fil du compte principal a fait allusion à cela, certaines personnes remarquant des similitudes entre les images et le maillot de l’équipe de Neymar. Neymar aussi a réagi au poste, mais cela pourrait être juste de la pêche à la traîne de sa part.

Si un skin Neymar est en route, nous nous attendons à ce que ce skin soit inclus dans le Battle Pass, mais nous devrons attendre un peu plus longtemps pour le savoir avec certitude.

Kevuru Games Potential Skin Concept Art

Voici un aperçu des futurs skins Fortnite! Certains d’entre eux pourraient être mis au rebut, mais l’équipe qui a fait cela a déjà travaillé sur BEAUCOUP d’autres skins! J’ai déjà posté ceci hier mais j’ai décidé de le supprimer. Maintenant que de nombreuses personnes l’ont posté de toute façon, je ne vois aucune raison de ne pas le publier. pic.twitter.com/YmvHxGMiDH11 mars 2021 En savoir plus

Voici une rumeur à prendre avec plus qu’une pincée de sel. Kevuru Games a publié cette image sur Artstation, l’équipe a déjà travaillé sur des skins Fortnite et ceux-ci ressemblent définitivement à des personnages qui correspondent au style de Fortnite.

Plusieurs fuyards ont partagé l’image en ligne, mais personne ne sait avec certitude si cet art conceptuel est destiné aux tenues mises au rebut ou à venir dans le jeu.

Il n’y a aucune garantie que tous ou même l’un de ces skins apparaîtront réellement dans Fortnite, mais ils ont l’air trop cool pour ne pas être partagés. Nos préférés sont l’imitateur d’Elvis Presley, la peau d’apparence plus jeune qui pourrait être le fils de Midas – compte tenu de leurs combinaisons de couleurs or, noir et blanc similaires – et la peau de génie avec une lampe pour chaussure.