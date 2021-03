Skins les plus rares de League of Legends

ESTNN examine certaines des peaux les plus rares que LoL a à offrir.

Au fil des années de la vie de League of Legends, certains skins sont venus et sont partis. Alors que la plupart reviennent éventuellement ou peuvent être trouvés dans des boîtes en tant que skins «hérités», les skins ici sont beaucoup plus rares et vous aurez de la chance de les voir dans le jeu.

Bien que LoL soit sans doute le titre en ligne le plus populaire à l’heure actuelle, cela n’a pas toujours été le cas. Il était une fois, le jeu avait une édition physique du jeu, avec des skins et des champions pour vous aider à démarrer. Ces skins et quelques-uns des événements au fil des ans constituent la majorité de cette liste.

Les skins PAX

C’est l’ajout le plus évident à cette liste, mais les skins PAX sont donc les plus convoités du jeu. Ces skins ont été donnés en personne lors d’événements PAX en 2009, 2010 et 2011. Un skin Neo PAX Sivir réinventé a été publié en 2018, et disponible pour 10 pierres précieuses, mais est ensuite retourné au coffre-fort.

Normalement, des skins comme celui-ci seraient toujours disponibles, bien qu’à un prix beaucoup plus élevé via des sites comme eBay. Cependant, Riot Games semblait avoir cela à l’esprit lors de la distribution des skins, car ils incluaient un code d’expiration. Donc, si jamais vous en voyez un dans le jeu, vous savez que vous êtes en présence de quelque chose de rare, surtout si vous jouez en dehors du serveur NA.

Alistar noir

C’est l’un de ces skins que vous ne voyez plus dans le jeu. Se trouve dans le pack collector numérique de League of Legends ou dans l’édition physique. La peau n’est pas très remarquable, cependant, la palette de couleurs fait ressortir la peau.

Malgré la conception simple de la peau, cependant, cela vous coûtera plus de 500 $ si vous cherchez à trouver un compte avec. Cela me fait aussi regretter quand j’étais jeune et que j’ai vu une édition physique de LoL en vente dans le magasin où je travaillais et que je l’ai juste laissée là-bas. Si seulement nous avions su.

Ryze triomphant et Ryze humain

Une des rares peaux encore disponibles. Triumphant Ryze est doué pour les équipes gagnantes lors des événements sponsorisés par Riot Games. La peau a également l’air assez décente, sans être trop étonnante pour que les gens se plaignent de ne pas pouvoir l’obtenir.

La peau a une valeur approximative comprise entre 300 $ et 400 $. Bien qu’avec la peau toujours disponible, vous pouvez toujours travailler dur et gagner votre vie.

Ryze a également une autre peau rare; Human Ryze, qui n’est plus disponible dans le jeu ayant nécessité l’achat d’une copie physique de League of Legends.

Skins victorieux

Pour la gamme de peaux Victorious, vous devrez terminer chaque saison avec au moins l’or. Ces dernières années, faire cela dans plusieurs files d’attente classées (Flex / Soloq) ou obtenir un rang plus élevé vous rapporterait également une variante de chrominance. Alors que les nouveaux skins sont beaucoup plus courants en raison de l’augmentation de la taille des joueurs, les skins Victorious de Jarvan, Janna et Elise se démarquent.

Morgana, Sivir, Maoki, Graves, Orianna, Aatrox et, plus récemment, Lucian ont figuré comme récompenses de fin de saison.

Roi Rammus

Une peau devenue iconique pour deux raisons. Premièrement, le skin est incroyablement rare, étant uniquement disponible pour les joueurs après la fin de la bêta fermée en octobre 2009. Le skin a été offert à toute personne ayant joué ou inscrit au test bêta original du jeu et n’est désormais disponible qu’en achetant un compte, ce qui est contre le T&C de Riot Games.

La deuxième raison pour laquelle la peau est si emblématique; cela nous ramène à une époque où Riot Games était un peu moins prudent à propos de la propriété intellectuelle des autres. King Rammus est très clairement basé sur Bowser de la série Mario et Riot a eu tendance à rester à l’écart de ces types de peaux, pour des raisons évidentes.

Blitzcrank rouillé

. @TweekieTV Rusty Blitzcrank a également été mis à jour. #PBE pic.twitter.com/XEJjzKZWTY – moobeat (@moobeat) 27 septembre 2014

Rusty Blitzcrank, tout comme beaucoup de ces skins sur cette liste, est ici parce qu’il est vieux. En 2009, Riot Games l’a sorti sous forme de skin dans le magasin. Mais à la suite de plaintes de la base de joueurs selon lesquelles la peau ne demandait pas d’effort, Riot Games l’a retiré du magasin.

La peau, qui est si similaire à la peau originale de Blitzcrank, passerait probablement inaperçue dans le jeu si vous l’aviez. Ce qui prouve au moins que Riot Games a eu raison de retirer la peau. La peau a été mise à jour en 2014, pour au moins ressembler un peu moins au look standard de Blitzcrank. Cependant, vous ne le verrez probablement jamais dans le jeu de toute façon, c’est pourquoi il occupe la dernière place sur cette liste.

Mentions honorables

Silver Kayle est une autre des peaux retrouvées dans l’édition collector. La peau est aussi rare que l’autre sur cette liste trouvée dans la même collection.

Corki UFO était un skin offert aux joueurs qui jouaient avant le 14 juin. Bien qu’un skin incroyablement rare, King Rammus a été donné aux joueurs 6 mois plus tôt, faisant de Rammus le skin le plus rare.

URF Warwick est un étrange, maintenant trouvé à la fin de l’année Essence Emporium, il a été trouvé pour la première fois dans le magasin. Le prix était de 5000 RP, ce qui en faisait la peau la plus chère jamais apparue dans le magasin. Le skin a ensuite bénéficié d’une remise de 99% une semaine plus tard, avant de monter à 500 RP avant de finalement passer à 5000 pour le dernier week-end. Les ventes de peaux sont toutes allées à une fondation de protection des lamantins chassés. Donc au moins le prix élevé était valable.