Skip Bayless fait exploser “Space Jam: A New Legacy” de LeBron James

Hôte de Fox Sports Ignorer Bayless a une histoire documentée d’être un James Lebron’ critique. Comme on pouvait s’y attendre, Bayless, 69 ans, n’a rien de gentil à dire sur la version de LeBron de Space Jam, un film PG destiné aux enfants.

“Je n’arrêtais pas de m’assoupir parce que cela dure deux heures, ce qui est TROP long”, a déclaré Bayless, déclarant à son co-animateur d’Undisputed. Shannon Sharpe comment lui et sa femme ont regardé Space Jam: A New Legacy.

“Parce que LeBron est un gars sympa, je vais essayer d’être un gars sympa aujourd’hui et donner un C à son nouveau film”, ajoute Bayless, attribuant sa note généreuse à la co-star de LeBron. Don Cheadle. “Pour moi, le nouveau Space Jam n’est pas plus proche de l’original que LeBron ne l’est Michael Jordan le joueur de basket.

“Le nouveau Space Jam, à la fin, se présente comme ce gros gâchis fort et trop long d’un film”, a déclaré Bayless. “Un film à gros budget qui essaie tellement, qu’il a trop essayé d’être l’original ou de surpasser l’original… LeBron ne peut pas être Michael Jordan ou battre Michael Jordan et je pense qu’il a encore une fois perdu durement contre Michael Jordan dans ce film. “

Space Jam de LeBron a été moqué par de nombreux analystes plus âgés et fans de sport, les critiques lui attribuant un score de 31% sur Rotten Tomatoes. Mais le public était beaucoup plus généreux, marquant 81% sur le même site de critiques de films, aidant Space Jam à devenir un succès au box-office en tant que film n ° 1 le plus rentable de son premier week-end.

“Si vous regardez ces (films Space Jam) dos à dos comme nous l’avons fait”, a poursuivi Bayless. «Vous constaterez que Jordan était bien meilleur pour jouer lui-même que LeBron ne l’était pour jouer lui-même… Michael Jordan se sent tout à fait à l’aise avec Michael Jordan. Il est plus cool, il est plus drôle, il contrôle complètement.

“LeBron n’arrêtait pas de donner l’impression d’essayer si fort de” regardez tout le monde! Je joue ‘… il est sorti comme un débutant dans une pièce de théâtre au lycée », a déclaré Bayless à propos de la superstar des Lakers.

Regardez ci-dessus via, Fox Sports

Une astuce que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com

setTimeout ( () => (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return ; js = d.createElement(s); js.id = identifiant; js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1” ; //fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)) , 4000); !function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n; n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(fenêtre, document,’script’,’https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);

Lien source

La publication “Space Jam: A New Legacy” de Skip Bayless Blasts de LeBron James est apparue en premier sur ..