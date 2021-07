Skip Bayless réagit au trading des Lakers pour Russell Westbrook ⋆ .

in

La fausse haine de Skip Bayless pour LeBron James a toujours été super divertissante. Bayless s’est avéré être l’un des meilleurs preneurs chauds sur les réalisations de LeBron. Toute la personnalité de Skip consiste à troller LeBron. Skip était de retour hier soir après la chute de la nouvelle du commerce des Lakers pour Russell Westbrook.

LeBron James est toujours le meilleur passeur du basket. Les Lakers sont meilleurs quand il joue au PG, initiant l’offensive. Et maintenant ils ont ajouté RUSSELL WESTBROOK ? Je me rends compte que LeBron a besoin de s’entourer de toutes les étoiles (et de l’aide) qu’il peut obtenir – MAIS PAS CETTE ÉTOILE. Catastrophe désespérée.

Russell Westbrook, rentrant chez lui à LA, sera sur son meilleur comportement pendant un certain temps avec LeBron. Mais à mesure que la pression monte, à l’approche des séries éliminatoires, vous verrez de plus en plus de « J’ai compris, Bron ». KD avait raison de quitter Russ.

« LeBron James est toujours le meilleur passeur du basket. Les Lakers sont meilleurs quand il joue au PG, initiant l’offensive », a commencé Bayless. « Et maintenant, ils ont ajouté RUSSELL WESTBROOK ? Je me rends compte que LeBron a besoin de s’entourer de toutes les étoiles (et de l’aide) qu’il peut obtenir – MAIS PAS CETTE ÉTOILE. Catastrophe désespérée. Bayless a poursuivi sa diatribe en affirmant que Westbrook serait un bon joueur au début, mais que tout finira par s’effondrer.

Bayless a continué à fulminer encore plus alors qu’il appelait Russ et LeBron “Westbrick and LeBrick”.

Maintenant, les Lakers ont une zone arrière de Westbrick et LeBrick, un affichage de ballon aérien nocturne.

Skip est un clown, mais c’est notre clown.

