Skip Bayless règle le débat LeBron James contre Kevin Durant

LeBron James et Kevin Durant sont incontestablement deux des plus grands joueurs de leur génération. Bien que leurs distinctions parlent en grande partie d’elles-mêmes, deux en particulier se démarquent.

Avant tout, James est quatre fois champion de la NBA, tandis que Durant est deux fois champion. Deuxièmement, James est double médaillé d’or olympique (et une fois médaillé de bronze) tandis que Durant est triple médaillé d’or.

Alors qui est le meilleur joueur ?

Cette semaine, le diffuseur de Fox Sports, Skip Bayless, visait à répondre à cette question.

Après que Durant ait aidé à diriger l’équipe des États-Unis contre la France vendredi pour remporter l’or aux Jeux de 2020, Bayless l’a déclaré le plus grand joueur de basket-ball olympique de tous les temps.

“Cela le décroche”, a-t-il écrit. « Kevin Durant est notre plus grand basketteur olympique de tous les temps. Notre plus grand buteur et notre plus grand leader. Trois médailles d’or olympiques et un joueur par excellence du Championnat du monde FIBA. Tu regardes, LeBron ?

Il est difficile de contester l’évaluation de Bayless. Au cours de trois matchs pour la médaille d’or, les chiffres de Durant ressemblent à ceci : 30 points aux Jeux de Londres 2012, 30 points aux Jeux de Rio 2016 et 29 points aux Jeux de Tokyo cette année.

Alors que le gars qui était censé être le deuxième meilleur joueur de l’équipe des États-Unis se débattait et finissait par se retrouver sur le banc, Durant était en train de devenir énorme pour l’équipe américaine.

Bien que beaucoup considèrent James supérieur à Durant, à tel point que Steve Kerr a dit une fois à ce dernier de ressembler davantage au premier, l’un est clairement meilleur sur la scène mondiale – et c’est Durant.

Tout l’élan que Durant a pris aux Jeux olympiques se poursuivra-t-il sur les Brooklyn Nets et leurs aspirations au titre la saison prochaine? Le temps nous le dira.

