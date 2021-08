Skip Marley célèbre l’anniversaire de “Higher Place” avec une édition vinyle

Nominé deux fois aux GRAMMY en tête des charts Passer Marley a de nombreuses raisons de célébrer, alors qu’il fixe ses premières dates de spectacle à partir du 13 août à Prospect Park à Brooklyn et se termine à l’automne à Austin City Limits – et alors que Tuff Gong/Island Records prépare un vinyle spécial en édition limitée élargie pour son premier anniversaire. LP de Higher Place, son premier EP initialement sorti le 28 août 2020. Le projet est sorti le 13 août.

Lieu plus élevé contient des classiques mur à mur. Il y a le hit mondial n°11 historique de Skip, « Slow Down » avec l’artiste lauréat d’un GRAMMY Award SA; “Make Me Feel” avec son compatriote à succès de Miami Rick Ross et Ari Lennox; et “No Love” sur lequel Skip a travaillé avec Betty Wright, mentor légendaire et amie de la famille de Miami, dont l’ambiance reggae graveleuse échantillonne “Tearz” de Wu-Tang Clan, un morceau de leur premier LP, Entrez dans le Wu-Tang (36 chambres).

L’empreinte de la famille Marley figure également sur la chanson titre d’ouverture du disque, « Higher Place », un duo virtuel avec la légende de la musique Bob Marley (1945-1981, le grand-père de Skip) ; et « Ce n’est pas vrai », une collaboration mettant en vedette Damian ‘Jr. Gong’ Marley (oncle de Skip). Higher Place est maintenant étendu à la longueur de l’album avec l’ajout de deux remix de morceaux bonus : « Slow Down » (Afrobeat Remix) avec DaVido & Oxlade ; et “Make Me Feel” (Dub Mix) avec Ari Lennox.

Au printemps 2020, “Slow Down”, avec plus de 70 millions de flux mondiaux, est devenu la chanson la plus rapide et la plus diffusée de l’histoire de la famille Marley, et a élevé Skip à plus de 200 millions de flux d’artistes mondiaux. C’était la première fois qu’un artiste d’origine jamaïcaine atteignait la première place du classement Billboard Adult R&B. Dans le même temps, Skip est devenu le premier artiste principal né en Jamaïque dans le Top 15 du classement R&B/Hip-Hop Airplay de Billboard en près d’une décennie et demie (depuis Sean Paul et Keyshia Cole en 2006, « Quand vous allez le donner Jusqu’à moi”).

Pré-commandez le vinyle d’anniversaire d’un an de Higher Place.

Liste des pistes vinyles pour un anniversaire d’un an de Higher Place :

1. “Higher Place” avec Bob Marley

3. “Make Me Feel” avec Rick Ross et Ari Lennox

2. « Ralentissez » avec ELLE

4. “Mon monde”

5. “La foi”

6. “Pas d’amour”

7. “Ce n’est pas vrai” avec Damian Jr. Gong’ Marley

Pistes bonus :

8. “Slow Down” (Afrobeat Remix) avec DaVido & Oxlade

9. “Make Me Feel” (Dub Mix) avec Ari Lennox