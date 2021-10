Skip Marley recrute Popcaan pour un nouveau morceau prêt pour le club, ‘Vibe’

Nominé deux fois aux Grammy Awards en tête des charts Passer Marley plante le décor de son prochain projet de long-play avec le morceau grésillant, “Vibe” mettant en vedette l’artiste reggae jamaïcain Popcaan.

« Vibe », produit par Rykeyz (qui a également produit « Slow Down »), est sûr d’activer les vibrations les plus élevées de chaque auditeur avec son riddim de danse amusant et bien-être. Le morceau est disponible aujourd’hui via Tuff Gong/Island Records. Skip est actuellement en studio et se prépare à sortir plus de musique.

À propos du nouveau morceau, Skip Marley déclare : « Vibe est un sentiment, un esprit et une énergie. Un mouvement qui apporte lumière et vie. Il s’agit d’être en vie !

“Vibe” fait suite à la sortie du Lieu plus élevé vinyle anniversaire, un vinyle spécial en édition limitée élargie pour le premier anniversaire de son premier EP sorti à l’origine le 28 août 2020. Le vinyle en édition limitée est disponible dans un ton beige spécial avec les paroles de la chanson imprimées sur la pochette intérieure.

La série actuelle de spectacles de Skip a commencé par une performance en tête d’affiche au BRIC Celebrate Brooklyn! Festival (à Prospect Park Bandshell) le 13 août, suivi de la 10e diffusion annuelle du Global Citizen Festival de 24 heures sur 24 heures (25 septembre) où il s’est produit dans une programmation de talents rendant hommage à son légendaire défunt grand-père Bob Marley et terminera de retour à Brooklyn le 21 octobre au 2021 Lights On Fest (organisé par HER) au Barclays Center.

Au printemps 2020, “Slow Down”, désormais certifié disque d’or par la RIAA, avec plus de 70 millions de flux mondiaux, est devenu la chanson la plus rapide et la plus diffusée de l’histoire de la famille Marley, et a élevé Skip à plus de 200 millions de flux d’artistes mondiaux. C’était la première fois qu’un artiste d’origine jamaïcaine atteignait la première place du classement Billboard Adult R&B. Dans le même temps, Skip est devenu le premier artiste solo d’origine jamaïcaine à figurer dans le Top 15 du classement R&B/Hip-Hop Airplay de Billboard en près d’une décennie et demie (depuis Sean Paul et Keyshia Cole en 2006, « When You Gonna Give it Jusqu’à moi”). Marley apportera ses vibrations plus élevées au festival de musique Austin City Limits ce week-end.

Achetez ou diffusez « Vibe ».