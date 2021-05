Skippy, l’ami du prince Harry, a déclaré que “nous l’avons perdu” alors que Duke était “impressionné par Clooney” | Royal | Nouvelles

Meghan Markle bébé “ a volé mon tonnerre ” blagues George Clooney

Le duc et la duchesse de Sussex ont invité 600 invités à leurs noces dans la chapelle St George du château de Windsor, mais seulement 200 ont fait la coupe pour leur soirée privée à Frogmore House. La plupart des invités sont arrivés à 19 heures dans des bus à impériale, tandis que certains ont choisi de venir avec leur propre moyen de transport. La star hollywoodienne George Clooney et sa femme Amal, avocate des droits de l’homme, se sont arrêtées dans une Audi argentée.

Notamment absents étaient Skippy, l’ami de Harry d’Eton, et sa femme Lara, qui ont été invités à la cérémonie de mariage et à la réception de midi, mais pas à la fête du soir.

Skippy aurait remis en question la relation du prince avec Meghan, ce qui était potentiellement la raison du camouflet.

Selon une biographie des Sussex, Finding Freedom, Skippy a dit à des amis lors d’un brunch le lendemain du mariage: “Meghan a trop changé Harry.”

Il a dit que le prince était impressionné par les Clooneys et Oprah Winfrey, ajoutant: “Nous l’avons perdu.”

Skippy, l’ami du prince Harry, a déclaré qu’il était impressionné par George Clooney (Image: GETTY)

Skippy et sa femme Lara au mariage de Meghan et Harry (Image: GETTY)

Beaucoup de vieux amis de Harry auraient déclaré que la liste des invités du soir était la façon dont Harry et Meghan disaient: «Ce sont les personnes que nous voulons dans nos vies pour aller de l’avant.

Il était probablement blessant pour des personnes qui étaient amis avec Harry depuis des années d’être abandonnées pour des personnes comme George Clooney, qui ne connaissaient pas très bien Harry et Meghan au moment du mariage.

George et Amal ont reçu un «banc de choix» pour regarder le service, assis à côté de Lady Carolyn Warren, dont le mari John est le conseiller des stocks de sang de la reine – un spécialiste qui supervise les intérêts de l’élevage et des courses de chevaux de Sa Majesté.

Malgré ce traitement spécial, on a prétendu qu’ils ne connaissaient pas très bien les Sussex.

George et Amal Clooney au mariage de Meghan et Harry (Image: GETTY)

La journaliste Rachel Johnson a raconté une «histoire qui fait le tour» lors du mariage, qui a jeté le doute sur leur proximité.

Elle a affirmé que la réclamation provenait de Carolyn Bartholomew, l’une des trois femmes à avoir partagé un appartement avec la princesse Diana à Earls Court avant d’épouser le prince Charles.

Cet ami faisait partie des très rares personnes au courant des premiers rendez-vous de Diana avec le prince Charles et a ensuite été annoncée comme la marraine de Harry.

Mme Johnson a expliqué que Mme Bartholomew «attendait le début du service de mariage» lorsqu’elle a décidé de déclencher la conversation avec son entourage.

Meghan et Harry sur le chemin de leur réception du soir (Image: GETTY)

La journaliste a poursuivi: «Elle s’est tournée vers le couple à ses côtés et a demandé comment ils connaissaient Harry ou Meghan.

«’Nous ne le faisons pas’, répondirent vivement les Clooneys. ”

Il a également récemment affirmé qu’Oprah Winfrey, qui avait également obtenu une place de choix dans l’église, n’avait rencontré Meghan qu’une seule fois avant d’être invitée à son mariage.

Néanmoins, George Clooney aurait été le dernier homme sur la piste de danse à la réception de mariage et a dansé avec Meghan et Kate, duchesse de Cambridge.

Selon Finding Freedom, il a «attiré les gens au bar» et a fait rire les invités en «commençant à verser gratuitement des verres de tequila Casamigos», affirmant plus tard qu’il «voulait s’assurer que tout le monde passe le meilleur moment».

Le livre a ajouté que les Clooneys ont accueilli les Sussex chez eux à Sonning, dans l’Oxfordshire, bien qu’il ne dise pas si c’était avant ou après le mariage royal.

Meghan et Harry auraient amené leurs chiens avec eux à la maison, où les Clooneys adoraient emmener des amis au bord du lac.

Ils avaient une zone ornée isolée et à l’intérieur se trouvait un salon décoré de «boiseries traditionnelles de club, de lourds rideaux, de velours sombres, de poussettes et d’un bar».

Le livre affirmait également que les Clooneys avaient invité les Sussex au lac de Côme des semaines après le mariage et que les dames «passaient beaucoup de temps à se détendre au bord de la piscine et à jouer avec les jumeaux», Alexander et Ella Clooney.

Pendant ce temps, Harry a apparemment «vérifié la collection de motos de George» et plus tard «en a sorti une avec l’un de ses agents de protection».

Amal Clooney aurait volé en jet privé pour assister à l’émission de bébé de Meghan à New York, où Meghan lui aurait dit qu’elle attendait un garçon.

Finding Freedom a été écrit par Omid Scobie et Carolyn Durand et publié par HQ en août. Il est disponible ici.