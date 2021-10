Skit nomme Ashish Gupta à son conseil d’administration

Ashish Gupta a lancé plusieurs entreprises au cours de sa carrière, notamment Junglee, Tavant Technologies, Helion Ventures et Drishti Technologies.

Skit a nommé Ashish Gupta en tant que membre indépendant de son conseil d’administration. Dans ce rôle, Gupta participera activement à aider Skit dans tous les aspects de l’entreprise, y compris la construction de l’organisation, le positionnement du produit et l’exécution de la mise sur le marché. Avec plus de 20 ans d’expérience, Ashish Gupta possède une expérience au sein du conseil d’administration de plusieurs entreprises technologiques à succès. L’intégration d’Ashish Gupta nous aidera à naviguer dans la prochaine étape de croissance de l’entreprise, Sourabh Gupta, PDG et co-fondateur, Skit. « Ensemble, nous travaillerons à la création d’un produit prêt pour l’avenir et compatible avec l’IA pour nos clients du monde entier. Ashish Gupta contribuera à alimenter davantage l’innovation pour Skit sur les trois marchés, afin de transformer l’engagement des clients. Il travaillera en étroite collaboration avec notre équipe de direction et ce sera un grand pas pour nous aider à transformer notre vision en réalité », a-t-il ajouté.

Ashish Gupta a lancé plusieurs entreprises au cours de sa carrière, notamment Junglee, Tavant Technologies, Helion Ventures et Drishti Technologies. Il a investi dans plusieurs startups et entreprises, notamment Flipkart, MuSigma, MakeMyTrip, redBus, Upwork et Infoedge, et a été membre du conseil d’administration de plusieurs d’entre elles.

L’approche de Skit est révolutionnaire sur le marché de l’activation de la voix qui n’a traditionnellement « regroupé » que des éléments de différents fournisseurs, a déclaré Ashish Gupta. « En contrôlant l’intégralité de la pile, Skit dispose de la flexibilité nécessaire pour offrir une expérience exceptionnelle tout en conservant la capacité de travailler sur différentes applications. Tout comme ce que l’approche full-stack a fait pour Apple (avec l’iPhone) ou Amazon (avec etailing), Skit a également le potentiel d’inaugurer une nouvelle ère pour la façon dont les clients interagissent avec des logiciels complexes tels que les systèmes bancaires, les assurances et systèmes de crédit, applications d’achat, systèmes de réservation et bien plus encore. Leur réflexion stratégique, leur agilité d’apprentissage, leurs compétences d’exécution et leur faim les équipent pour construire une grande entreprise dans cet espace naissant et énorme », a-t-il souligné.

Skit est une société d’automatisation de la voix SaaS en intelligence artificielle. Étant donné que l’hyper-personnalisation et l’amélioration de l’expérience client sont le point fort de Skit, la société s’attaquera potentiellement au marché du service client vocal de 300 milliards de dollars avec sa plate-forme d’IA vocale, Vernacular Intelligent Voice Automation (VIVA). VIVA reproduit la conversation humaine et comprend l’intention du locuteur tout en traduisant d’autres caractéristiques vocales uniques qui permettent des résolutions de requêtes plus efficaces. Avec plus de 10 millions d’heures de données de formation, VIVA est capable de comprendre plus de 16 langues, 160 dialectes et d’aider les entreprises clientes à réduire de 40 à 50 % le temps moyen de traitement des appels, à permettre une baisse de 40 à 60 % des coûts opérationnels et des scores CSAT de 4,5 post-déploiement.

