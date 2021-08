SKLZ Stock oblige les investisseurs à aller à l’encontre de leur instinct de jeu

Skillz (NYSE : SKLZ) l’action a baissé de 29% le mois dernier

Mais la perte est encore pire pour les commerçants qui ont acheté les actions lorsqu’ils ont été pris dans l’engouement pour les actions meme. À ce stade, l’action SKLZ a grimpé à plus de 43 $ par action. Ceux qui ont acheté l’action à ce moment-là et l’ont conservée envisagent une perte de papier d’environ 70 %.

La mauvaise nouvelle est que je pense qu’il est peu probable que l’action revienne à 40 $ de sitôt. Mais il pourrait y avoir un chemin pour que les actions se négocient considérablement plus haut que leur prix actuel. La question est de savoir si les investisseurs seront assez patients pour attendre que le scénario se concrétise.

Développer ses compétences prend du temps

En tant que personne qui a grandi à une époque où jouer à des jeux vidéo à la pizzeria était un moyen préférable de passer une soirée avec des amis, je m’émerveille de la destination du jeu. J’apprécie également les compétences en jeux vidéo que mes enfants ont développées.

Mais je sais aussi qu’ils ont passé littéralement des heures à maîtriser les jeux qu’ils ont le plus appréciés. Leur patience a été récompensée.

Cela m’amène à Skillz, qui est une plate-forme de jeu mobile. Comme je l’ai dit plus tôt, il faudra du temps pour que l’entreprise se développe, mais finalement, l’entreprise peut le faire.

Comment Skillz gagne-t-il de l’argent ?

Skillz fournit un écosystème autonome pour les développeurs et les joueurs. Les développeurs créent du contenu amélioré par les analyses fournies par Skillz. En conséquence, les développeurs créent des jeux auxquels leur public veut et jouera. Et cela entraînera plus de revenus pour Skillz à mesure que le temps que les joueurs passent avec les jeux augmente.

Skillz se développera, selon la société, à mesure que les joueurs s’affronteront dans des tournois d’esports en ligne regardés par des millions d’utilisateurs de son site.

Par conséquent, fondamentalement, Skillz s’appuie sur les annonceurs pour le rémunérer pour avoir le privilège d’être devant les yeux de ses utilisateurs. Mais combien d’utilisateurs Skillz peut-il attirer ?

Larry Ramer n’est pas si optimiste. Il n’y a pas si longtemps, Ramer écrivait :

« Le public de Skillz n’est tout simplement pas très large. Au premier trimestre, la société a signalé un nombre moyen d’utilisateurs mensuels de 2,7 millions, en hausse de seulement 4 % par rapport à la même période un an plus tôt. {T} ce n’est pas une croissance totale ou rapide très impressionnante.“

C’est un point juste et que le côté marketing de moi ne trouve pas beaucoup à redire. Cependant, une chose qui m’intrigue à propos de Skillz est son partenariat avec la National Football League. La collaboration donne aux développeurs l’opportunité de concevoir “des jeux mobiles innovants inspirés de la NFL et de marque… propulsés par la plate-forme d’esports Skillz”.

Que vous soyez fan de la NFL ou non, vous devez admettre qu’elle ne mettrait probablement pas son nom sur quelque chose qui risque d’échouer. C’est quelque chose qui mérite d’être considéré. Cependant, ces jeux axés sur le football ne seront pas disponibles avant un an.

Un avantage plus immédiat pourrait provenir de l’investissement de 50 millions de dollars de Skillz dans Quitter les jeux, le développeur de Photon, une plate-forme utilisée par des milliers d’éditeurs et de développeurs de jeux. Cela semble être un partenariat essentiel car Skillz cherche à ajouter des capacités multijoueurs à sa gamme de jeux.

L’intérêt à découvert pèse toujours sur l’action SKLZ

L’intérêt à découvert sur l’action SKLZ est toujours d’environ 20 %. Cela fait d’investir dans l’entreprise à peu près autant de jeu que tout ce que ses développeurs peuvent proposer. Et c’est un problème. Comme je l’ai écrit fin juin, l’intérêt élevé à découvert rendait difficile la détermination d’un prix juste pour l’action.

Et cela arrive à mon point sur la patience. Pendant la pandémie, de nombreux commerçants se sont engagés dans des stratégies qui font que les actions commerciales ressemblent davantage à du jeu. Je suis sûr que beaucoup d’entre eux ont trouvé que la récompense vaut le risque.

La prémisse sous-jacente de ces stratégies de trading est que chaque action peut augmenter. Mais la question que les investisseurs devraient se poser est de savoir si chaque action devrait augmenter, au moins tout de suite. La question est particulièrement pertinente pour le titre d’une entreprise comme Skillz qui n’est pas encore rentable et ne génère pas beaucoup de revenus.

Les investisseurs patients pourraient enfin être récompensés

L’action SKLZ est un nom spéculatif et doit être traité comme tel. Bien que les risques fondamentaux auxquels l’entreprise soit confrontée semblent être faibles, cela ne signifie pas que l’entreprise deviendra rentable de sitôt.

Mais les récents partenariats gardent l’action SKLZ intéressante, au juste prix. Attendre un coup de lune des actions risque de se terminer par une déception. Mais détenir les actions et permettre au plan d’affaires de l’entreprise de se développer peut être une voie enrichissante.

A la date de publication, Chris Markoch n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Markoch est un rédacteur financier indépendant qui couvre le marché depuis sept ans. Il écrit pour InvestorPlace depuis 2019.