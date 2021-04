SKLZ Stock: Prendre le terrain difficile dans les actions Skillz

En ce qui concerne Skillz (NYSE:SKLZ), les taureaux ont vu les ours prendre le contrôle du gazon technique sur le graphique des prix. Mais est-ce une situation de jeu pour les investisseurs de Skillz? Examinons ce qui se passe sur et sur le graphique des cours de l’action SKLZ, puis proposons une détermination bien alignée et ajustée au risque avec ces résultats.

Source: NYCStock / Shutterstock.com

Plateforme de jeux mobiles et d’esports Skillz. Cela pourrait être l’une des prochaines grandes choses pour Wall et Main Streets. Mais vous ne le sauriez pas sur la base des performances boursières d’aujourd’hui et de cette année. Les actions de SKLZ sont en baisse de 37% depuis le début de l’année alors que les investisseurs cherchent à clôturer quelques mois de négociation lamentables.

Non pas que SKLZ soit seul. Titres ChargePoint (NYSE:CHPT). Technologies ouvertes (NASDAQ:OUVERT). fuboTV (NYSE:FUBO). Si la misère aime la société, la SPAC a de nombreux investisseurs de croissance diversifiés à la hauteur.

Et sans porter de jugement, pour une bonne raison aussi.

Le match d’aujourd’hui joué à Wall Street a été punissant pour des actions multiples plus élevées et incalculables au milieu d’une rotation tactique vers des actions plus importantes, de grandes ligues allant de Home Depot (NYSE:haute définition) à Microsoft (NASDAQ:MSFT). C’est comme ça.

Toujours et en gardant le score au milieu de ce changement de line-up, SKLZ affiche un horrible «gain» mensuel par les ours de 34% après l’échappée de mars de près de 40% et la dernière victoire de février de 14,45%.

Partie pour SKLZ Stock?

Avant que les investisseurs ne jettent l’éponge en 2021, la seconde moitié de jeu pourrait raisonnablement offrir aux investisseurs de Skillz une grande victoire par derrière.

Contrairement à de nombreux groupes de pairs plus spéculatifs de Skillz, SKLZ ne se contente pas de tirer à blanc et de parler uniquement d’un gros match. Nikola (NASDAQ:NKLA). QuantumScape (NYSE:QS) ou alors Hyliion (NASDAQ:HYLN). Ils font partie d’un groupe SPAC dégonflé offrant plus de promesses que de substance. Mais Skillz est différent à cet égard.

SKLZ propose déjà des jeux et des tournois eSports à succès avec des prix en argent réel aux joueurs. La société différencie également intelligemment son modèle commercial et génère des revenus supplémentaires en permettant aux développeurs de jeux de monétiser leur contenu cinq fois mieux que les publicités ou via des achats intégrés, selon Skillz.

En fin de compte et en espionnant les ventes de Skillz sur 12 mois de 230 millions de dollars et la croissance des revenus de près de 95% d’une année sur l’autre, on pourrait dire que l’action SKLZ est une situation gagnant-gagnant plutôt qu’un scénario de jeu terminé. Mais en se préparant intelligemment pour prendre le terrain, les investisseurs haussiers peuvent encore être judicieux d’attendre le graphique des prix SKLZ pour confirmer qu’il est temps de jouer.

Tableau des prix hebdomadaires SKLZ

Source: Graphiques par TradingView

Les corrections de stock arrivent même aux meilleurs d’entre eux. Plus tôt cette année, champion de la grande ligue Pomme (NASDAQ:AAPL) ou géant de l’EV Tesla (NASDAQ:TSLA) étaient une preuve suffisante de cette réalité. À cet égard, Skillz est en bonne compagnie. Cependant et comme le montre le graphique hebdomadaire illustré de l’action SKLZ, le cycle baissier d’aujourd’hui a quelques grèves qui travaillent toujours contre lui.

Pour un stock du calibre SKLZ, une baisse de 30% pendant les meilleurs moments est normale pour le cours. Autant et dans notre environnement SPAC actuel et plus difficile, il serait à courte vue de frapper la correction beaucoup plus grande que la normale de Skillz. Pour les statisticiens, depuis le sommet historique de début février de 46,30 $, ce chiffre atteint 73%.

Ce qui est techniquement plus inquiétant, c’est l’échec hebdomadaire du marteau de début mars via un support de 62% suivi d’une bougie de décision doji contestant le niveau de 76% de Fibonacci quelques semaines plus tard. De plus, au cours actuel de l’action SKLZ de 12,55 $, les actions arborant une stochastique alignée à la baisse et plus de quelques SPAC claquées sous leur prix d’offre initial de 10 $, un risque de baisse de 20% ou plus est une menace croissante.

Que faire?

Pour le moment, et si vous cherchez à acheter Skillz à un prix qui a une chance de résister, l’action SKLZ n’est pas encore là. Mais si vous voulez vous présenter comme un taureau quel que soit le tableau des prix d’aujourd’hui, je vous conseillerais de garder un pari plus petit limité à un écart d’appel haussier légèrement hors du cours de juin ou d’août pour une défense bien positionnée avec la promesse d’un potentiel de profit offensif décent.

À la date de publication, Chris Tyler et / ou les comptes sous gestion détiennent des positions sur les titres mentionnés dans cet article.

Chris Tyler est un ancien market maker de produits dérivés basé sur le plancher sur les bourses américaines et du Pacifique. Les informations proposées sont basées sur son expérience professionnelle mais strictement destinées à des fins éducatives uniquement. Toute utilisation de ces informations relève à 100% de la responsabilité de l’individu. Pour obtenir des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.