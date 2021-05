SKLZ Stock: Skillz a-t-il conclu un accord avec le diable?

Lorsque vous jetez un coup d’œil rapide au récit de Skillz (NYSE:SKLZ), presque tout crie un achat. En effet, l’action SKLZ a largement récompensé les parties prenantes précoces, passant de près de 4X depuis le début de novembre de l’année dernière jusqu’à ce que son sommet atteigne son sommet début février. Pourtant, à partir de là, cela a été un désastre, seulement atténué modestement par les rebonds de chats morts.

Que se passe-t-il diable? Comme vous le savez, Skillz est une plate-forme de jeu mobile. La seule participation à cette industrie suffit à susciter l’intérêt des investisseurs. Selon un récent rapport d’étude de marché de Technavio, «le marché du jeu mobile devrait croître de 63,66 milliards USD, avec un TCAC de 13% entre 2021 et 2025».

C’est de l’argent sérieux. Encore plus convaincant pour l’action SKLZ, la société sous-jacente cherche à révolutionner ce sous-segment du jeu vidéo par une diffusion et une intégration à grande échelle. Alors que l’esport est devenu un phénomène de la culture pop, seule une fraction des joueurs et des développeurs gagne un revenu viable.

Essentiellement, la plate-forme Skillz démocratise le jeu mobile en permettant aux développeurs de jeux de convertir leur contenu numérique en compétitions e-sport. À partir de là, les joueurs individuels peuvent participer au plaisir, leur permettant de profiter de nouveaux contenus et éventuellement de gagner de l’argent grâce à ces tournois numériques. Skillz offre une proposition gagnant-gagnant à tous les niveaux – sauf qu’il semble pour les investisseurs.

Depuis le sommet de février, l’action SKLZ a hémorragie de près de 63%. C’était bien pire le 20 avril, lorsque les actions se sont retrouvées en baisse de plus de 71% par rapport au zénith. Le fait est que Skillz a rapporté des chiffres encourageants pour le rapport sur les résultats du premier trimestre de 2021 qui ne semblent pas justifier le pessimisme.

Comme l’explique notre propre Tezcan Gecgil, «le chiffre d’affaires s’est élevé à 84 millions de dollars, soit une augmentation de 92% d’une année sur l’autre (en glissement annuel). Ses utilisateurs actifs mensuels (MAU) payants ont augmenté de 81% en glissement annuel. » Pourtant, les actions de Skillz ont déçu depuis la publication des résultats.

SPAC Fever revendique une autre victime dans le stock SKLZ

Maintenant, il y a un composant qui impose un nuage sombre sur les résultats du premier trimestre et c’est le revenu net ou son absence. Gecgil note qu’une perte nette de 53,6 millions de dollars a «éclipsé» la croissance des revenus, en particulier parce qu’elle «représentait le triple de la perte de 15 millions de dollars au trimestre de l’année précédente».

Bien sûr, ce n’est pas un bon look pour le stock SKLZ. Au premier trimestre 2020, le monde était apparemment en train de regarder une apocalypse. Un an plus tard, Skillz aurait dû profiter pleinement de la destruction temporaire des lieux de divertissement en personne, ce qui se traduirait par une part de marché accrue des plates-formes de jeux vidéo.

Pourtant, les MAU payantes devaient valoir quelque chose pour les taureaux. Encore une fois, cela soulève la question, qu’est-ce qui se passe avec le stock SKLZ?

Bien que la société ait sans doute produit des résultats nets encourageants, un cheval noir reste la façon dont elle est devenue publique. Avant sa fusion inversée, les actions de SKLZ représentaient des capitaux propres dans une société d’acquisition à vocation spéciale ou SPAC. Malheureusement, les SPAC ont connu jusqu’à présent une période terrible sur le marché.

C’est selon le Wall Street Journal, qui a mis en garde contre le piètre bilan des SPAC – vers la fin de 2020. Dans son article de novembre, le WSJ a averti que la nature des SPAC permettait à leurs sponsors de cacher fondamentalement certains détails qui autrement seraient pris au piège un processus d’offre publique initiale traditionnel.

En partie, le rapport a déclaré: «Les startups rendues publiques via les SPAC peuvent faire des projections optimistes sur les résultats futurs avec moins de risque de faire face à des poursuites judiciaires qu’elles ne le feraient si elles révélaient ces chiffres lors d’une introduction en bourse traditionnelle.»

Joseph Grundfest, professeur de droit à l’Université de Stanford et ancien commissaire de la Securities and Exchange Commission, a été encore plus direct, notant que «c’est un arbitrage réglementaire parfaitement légal».

En d’autres termes, des initiés financiers sophistiqués ont sucé la viande de cet os.

Une danse avec le diable

Pour être juste, le stock SKLZ n’est pas seulement en baisse en raison de son origine SPAC. Comme je l’ai mentionné, la société sous-jacente a publié des chiffres époustouflants en plus des ventes encourageantes et des mesures de croissance de la MAU. Mais il est également juste de dire que vous ne pouvez pas retirer l’élément SPAC de l’image.

Et même si je ne peux pas le prouver, je suis presque certain que des millions d’investisseurs non avertis ont sauté à bord des actions SKLZ quand il s’agissait d’un SPAC, simplement parce que c’était un SPAC. Maintenant que ces gens se rendent compte qu’ils ont été exploités par les gros chats sophistiqués de Wall Street, ils pourraient en finir avec SKLZ.

Cela pourrait être le tragique Catch-22 des SPAC. Beaucoup de ces entreprises en démarrage ne renifleraient pas une introduction en bourse sans ces entreprises à chèque en blanc. Mais les nuances des SPAC favorisent les bien nantis et les bien entraînés par rapport aux naïfs. Bien que cela soit vrai pour toute dynamique d’investissement, les SPAC ont gagné en notoriété au cours de l’année écoulée pour leurs promesses éblouissantes.

Aujourd’hui, nous commençons à voir à quel point de telles promesses étaient vides. Et les victimes n’incluent pas seulement les actionnaires mais les startups qui les ont courtisés.

