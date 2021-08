SKLZ Stock: The Squeeze est activé en tant que Bears Circle Skillz

in

Skillz (NYSE :SKLZ) est à un point d’inflexion, avec un intérêt court d’environ 17 %. La société de jeux vidéo multijoueurs mobiles en ligne souhaite se tourner vers le jeu en ligne. Mais le marché a des doutes sur les actions SKLZ.

Les actions de Skillz ont grimpé à plus de 45 $ en février. Le titre est en baisse depuis ce sommet, ayant chuté pour une multitude de raisons, notamment les craintes d’inflation. Il n’était pas seul dans son déclin ; d’autres actions de jeux d’argent et de jeux comme DraftRois (NASDAQ :DKNG) a également baissé au cours des derniers mois.

Pourquoi les ours ont-ils un pari de conviction si élevé contre l’entreprise ?

L’acquisition augmente le profil de risque de l’action SKLZ

Le 2 juin, Skillz a annoncé qu’il dépenserait son précieux argent pour acheter Aarki pour 150 millions de dollars. Payée en espèces et en actions, la société intégrera les algorithmes d’apprentissage automatique d’Aarki à ses données.

La plate-forme marketing de la cible d’acquisition complète la plate-forme de jeu mobile de Skillz. Par exemple, il dispose d’une plate-forme côté demande qui propose plus de cinq mille milliards d’enchères publicitaires mensuelles. Le PDG de Skillz, Andrew Paradise, a déclaré que les deux systèmes créeraient « de nouveaux points de connectivité entre les consommateurs, les développeurs et les marques ».

Les actions SKLZ se sont négociées autour de 25 $ peu de temps après, marquant un pic pour le titre avant qu’elles ne chutent davantage. Dans l’ensemble, le marché n’est pas impressionné par l’affaire.

Mais malgré la réaction négative, l’acquisition est un bon match pour la plate-forme de jeu Skillz. Au fur et à mesure que la base d’utilisateurs augmente au cours des trimestres à venir, elle a le potentiel d’augmenter ses marges d’exploitation.

Les marchés nerveux auront besoin de beaucoup de patience avant qu’Aarki ne paie. Mais les utilisateurs actifs mensuels non payants constituent une grande partie de la base d’utilisateurs. Le PDG reconnaît la nécessité de créer des flux de revenus supplémentaires pour accélérer la croissance.

Opportunité et catalyseurs pour Skillz

Skillz n’a besoin que d’un développeur pour créer un titre mégahit sur la plate-forme. Il s’agit d’un événement aberrant qui pourrait renvoyer l’action à des sommets de 52 semaines. Inversement, sans titre à succès, l’action Skillz pourrait n’aller nulle part ou commencer à se négocier pendant quelques trimestres.

Mais les marchés ignorent le potentiel de revenus des jeux d’argent. Étant donné que Skillz n’est pas soumis aux mêmes lois sur les jeux d’argent que les casinos ou les sites d’eSports, les joueurs peuvent concourir pour des prix. En tant que tels, les joueurs ne peuvent jouer que dans des tournois en argent réel en fonction de l’état dans lequel ils résident. Par exemple, les utilisateurs ne peuvent pas participer à des tournois en argent réel s’ils résident en Floride, au Tennessee ou en Arizona.

Les jeux mobiles et les eSports connaissent une croissance rapide. Les investisseurs qui recherchaient un jeu pur dans le jeu ont acheté des actions DKNG, mais Skillz est le leader du marché des jeux et des sports électroniques plus prévisible. Il s’est même associé au Ligue nationale de football (NFL) pour un accord de jeu pluriannuel signé en février 2021.

En 2022, davantage d’États pourraient légaliser les paris sportifs. Tout comme la légalisation de la marijuana a levé les opérateurs multi-états, les paris sportifs pourraient donner un coup de pouce aux actions Skillz. L’entreprise pourrait également étendre son marché cible en s’implantant dans des pays hors d’Amérique du Nord à partir de l’année prochaine.

Sur une note différente, Skillz a annoncé qu’il rachèterait tous ses bons de souscription publics en cours. La société obtient un prix d’exercice de 11,50 $ par bon de souscription, ce qui ajoute de l’argent à son bilan.

Les actionnaires ne sont pas mieux lotis à cause de cette dilution ; il augmente le nombre d’actions en circulation. De plus, Skills n’a pas révélé le nombre de bons de souscription émis, de sorte que les actionnaires ne connaissent pas l’étendue de la dilution imminente à court terme.

Le résultat sur le stock SKLZ

Skillz peut être confronté à une décélération du paiement des utilisateurs actifs mensuels (MAU). Au premier trimestre, ce nombre a augmenté de 81 %. À l’inverse, le revenu moyen par utilisateur actif mensuel payant n’a pas beaucoup changé depuis 2019. Il a oscillé entre 56 $ et 66 $.

Les actions des plateformes de jeux ont été corrigées le mois dernier. Roblox (NYSE :RBLX) a culminé à 103,87 $ en juin pour perdre près d’un quart de sa valeur les mois suivants. Dans le segment des jeux de hasard, les spéculateurs ont vendu leurs avoirs dans DraftKings.

Skillz n’est pas une action bon marché dans le secteur des jeux. Le marché valorise toujours un grand bond des revenus des eSports et des jeux multijoueurs. Si le secteur perd de son élan en raison de la baisse de la demande, Skillz sous-performera pendant un certain temps.

Parmi les actions des plateformes de jeux, Skillz est toujours une considération convaincante. Les investisseurs à la recherche d’une exposition à une action battue et fortement short dans le secteur des jeux devraient jeter un autre regard sur les actions SKLZ.

