SKM s’apprête à annuler la manifestation des agriculteurs aujourd’hui après que le Centre a accepté de retirer des affaires dans une nouvelle proposition

Dans la proposition révisée mercredi, le gouvernement a déclaré qu’à la lumière des concessions proposées, rien ne justifiait la poursuite de l’agitation et a demandé aux syndicats de l’annuler.

Le Samkyukt Kisan Morcha se réunira aujourd’hui à la frontière Singhu de Delhi pour prendre une « décision formelle » sur le retrait de la manifestation d’un an contre les lois agricoles. Mercredi, il a déclaré qu’un consensus avait été atteint sur un projet de proposition révisé du Centre sur leurs demandes en suspens.

Des sources au sein de l’organisme de coordination des agriculteurs ont indiqué qu’une fois que les syndicats ont reçu une communication formelle du gouvernement sur le nouveau projet de proposition convenu, l’agitation des agriculteurs, qui avait commencé aux trois points frontaliers de Delhi – Singhu, Ghazipur et Tikri – le 26 novembre dernier année, sera bientôt terminé.

Selon les sources du SKM, la nouvelle proposition envoyée clarifie que le gouvernement inclura des membres du SKM dans le comité sur le MSP et que les gouvernements de l’Uttar Pradesh, du Madhya Pradesh, de l’Uttarakhand et de l’Haryana ont accepté de retirer les affaires contre les agriculteurs avec effet immédiat. Les cas enregistrés contre des agriculteurs à Delhi seront également retirés.

Le SKM avait formé un panel de cinq membres pour un dialogue avec le Centre concernant les demandes en suspens des agriculteurs, notamment la garantie légale du MSP, le retrait des affaires contre les agriculteurs enregistrés pendant le mouvement et l’indemnisation des parents des agriculteurs décédés pendant l’agitation.

Yudhvir Singh, qui fait partie du comité de cinq membres du SKM, a déclaré mercredi : « La balle est maintenant dans le camp du gouvernement et une décision finale sera prise demain (jeudi) ».

Mardi, le SKM avait demandé des éclaircissements sur certains points de la proposition du gouvernement, notamment sur le préalable posé au retrait des « faux » dossiers contre les agriculteurs. Des sources de SKM ont déclaré que la nouvelle proposition envoyée par le Centre clarifiait également que les achats de cultures sur MSP auprès des États ne seraient pas réduits.

Le chef des agriculteurs et membre du comité central de SKM, Darshan Pal, a déclaré que le projet révisé avait été reçu par les agriculteurs dans la matinée, au cours de laquelle le gouvernement avait supprimé certains points et en avait ajouté certains, comme suggéré par SKM.

« Le SKM a accepté à l’unanimité le projet révisé. Nous avons besoin de ce projet révisé sous la forme d’une lettre du gouvernement. Le SKM se réunira à nouveau jeudi 12h après réception de la lettre du Centre. Une décision sera prise par la suite », a déclaré Pal.

