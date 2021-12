Skoda annonce une hausse des prix de 3% sur toute la gamme, à compter de janvier 2022

Skoda a annoncé une hausse des prix de sa gamme de véhicules, à compter de janvier 2022. Skoda augmentera les prix de 3% et se prépare également à lancer sa dernière offre pour l’Inde, le Slavia.

La fin de l’année apporte des nouvelles sur les remises sur les voitures neuves ou des plans sur les hausses de prix pour l’année civile suivante. Il s’agit de ce dernier. Skoda a annoncé une hausse des prix, à compter de janvier 2022. Le constructeur automobile augmentera les prix jusqu’à 3% sur toute sa gamme, qui comprend actuellement le SUV Kushaq, l’Octavia, le Superb et le Rapid qui sera bientôt abandonné. Skoda dit que la hausse des prix est due à la hausse des coûts des intrants.

Il est courant que les constructeurs automobiles annoncent une hausse des prix à la fin de l’année, et Skoda dévoilera les détails exacts des modèles et des variantes concernés par la hausse des prix le mois prochain. Skoda a déjà révisé les prix du Kushaq, de l’Octavia et du Superb cette année, mais poursuivra la hausse de 3 % pour 2022.

Skoda se prépare également à lancer sa nouvelle offre de berlines intermédiaires pour l’Inde, la Slavia, qui remplacera la Skoda Rapid vieillissante. Le nouveau Slavia sera plus gros et plus spacieux que le Rapid, tout en proposant des moteurs plus puissants. Skoda a dévoilé le Slavia plus tôt cette année, cependant, le constructeur automobile annoncera officiellement les prix vers mars 2022. Le constructeur automobile prépare également le lancement du lifting Skoda Kodiaq l’année prochaine, qui verra des changements mineurs et un nouveau moteur à essence de 2,0 litres.

