Skoda Kushaq – Un redémarrage courageux pour Skoda India

Il est difficile, presque impossible, de battre les Coréens dans l’espace SUV de Rs 10-20 lakh. Au cours des cinq mois de janvier à mai 2021, Hyundai Creta et Kia Seltos ont vendu ensemble environ 1 lakh d’unités (malgré le verrouillage). Skoda le sait, et c’est pourquoi au lieu d’essayer de s’attaquer directement à ces SUV, elle veut simplement se créer une niche dans cet espace.

Il a préparé le Kushaq et nous le conduisons dans et autour de Delhi.

Qu’est-ce que le Kushaq ?

C’est le premier véhicule développé dans le cadre du projet India 2.0 du groupe Volkswagen ; annoncé en 2018, VW investira 1 milliard d’euros entre 2019 et 2021 pour renforcer sa présence en Inde, qui sera dirigée par le groupe Skoda Auto.

Le nom Kushaq est dérivé du mot sanskrit pour roi, c’est-à-dire « kushak », mais Skoda a remplacé le « k » à la fin par le « q », peut-être parce que la société aligne des noms de voitures mondiaux qui se terminent par un « q ». , comme Kodiaq, Karoq et Kamiq.

Est-il aussi grand que la Crète ?

Non, il est légèrement plus court (7,5 cm plus court), mais bien que le Creta et le Seltos aient une plus grande présence sur la route, le Kushaq, sous certains angles, ressemble à un VUS multisegment surélevé.

A l’intérieur de la cabine, on ne se sent pas à l’étroit. Son empattement est légèrement plus grand que celui du Creta, et même pour les adultes de grande taille, il y a beaucoup d’espace.

Alors que les variantes haut de gamme ont des caractéristiques telles que des sièges ventilés, les sièges avant doivent être réglés manuellement et toutes les variantes du Kushaq ont des freins à disque avant et un tambour arrière (les responsables Skoda m’ont dit que les freins à tambour arrière ne compromettent pas la sécurité ou distance d’arrêt). Contrairement au Creta, le Kushaq n’a pas de toit ouvrant panoramique, mais un toit ouvrant pour les passagers avant (mais avez-vous vraiment besoin d’un toit ouvrant en Inde ?)

Quels moteurs l’alimentent ?

Il n’y a pas d’option moteur diesel, mais deux moteurs essence : 1,0 litre (115 ch) et 1,5 litre (150 ch). Alors que les deux moteurs reçoivent une boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses, les unités de 1,0 litre ont une option automatique à 6 vitesses et le 1,5 litre a l’option DSG à 7 vitesses. Le Kushaq a un réservoir de carburant de 50 litres.

Comment ça roule ?

J’ai conduit l’unité de 1,0 litre; il est puissant même pour un SUV de cette taille, mais ne submerge pas le conducteur. La bonne chose est l’efficacité énergétique; en conduisant dans et autour de Delhi pendant un jour de semaine, ce moteur dans ma voiture d’essai a renvoyé 15,1 km/litre. (Je n’ai toujours pas conduit l’unité de 1,5 litre.)

Un domaine où le Kushaq semble améliorer à la fois le Creta et le Seltos est la conduite et la maniabilité. Dans celui-ci, un bruit minimal de pneu ou de moteur pénètre dans l’habitacle, et même dans les virages serrés, il ne semble pas perdre sa ligne. Les sièges ont une conception telle que vous ne vous sentirez peut-être pas mal à l’aise même sur de longs trajets. Et qu’il s’agisse d’un tronçon de route accidenté ou de gravier meuble, la conduite ne devient pas difficile.

Dans l’ensemble, le Kushaq apparaît comme un VUS très bien ficelé.

Combien ça coûte?

Son prix est de Rs 10,5 lakh à Rs 17,6 lakh, ex-salle d’exposition, légèrement plus que la concurrence, même si certaines fonctionnalités (variante à variante) peuvent être présentes dans la concurrence mais pas dans le Kushaq. Alors que la ligne de promotion de Skoda pour le Kushaq est «faite de ce qui compte vraiment», je doute honnêtement que les acheteurs indiens pensent de la même manière.

Le Kushaq se vendra certainement en nombre décent sur la vague des SUV (j’attends environ 3 000 unités par mois), mais bon nombre de ses clients pourraient être ceux qui figurent sur la liste d’attente de 3 mois de la Creta. Parce que je doute honnêtement du nombre d’authentiques amoureux de Skoda qui restent encore en Inde.

Le Kushaq a du pain sur la planche pour que les Indiens recommencent à apprécier les belles voitures que fabriquent les Tchèques.

Seulement de l’essence, pas de diesel

Moteur Cylindres Puissance Boîte de vitesses Prix

1.0 TSI 3 115 PS 6-MT et 6-AT Rs 10,5 lakh à Rs 15,8 lakh

1.5 TSI EVO 4 150 PS 6-MT et 7-DSG Rs 16,2 lakh à Rs 17,6 lakh

(Les prix sont hors salle d’exposition)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.