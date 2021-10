Skoda Slavia : À l’ère des SUV, une berline pourrait bien se démarquer

Je ne sais pas à quel point la Slavia – la berline de Skoda qui sera bientôt lancée – ressemble (parce que j’ai conduit une voiture fortement camouflée), mais c’est vraiment incroyable à conduire.

Le Slavia sera lancé dans quatre configurations mécaniques : une boîte manuelle TSI de 1,0 litre et une boîte automatique à six vitesses (115 ch), et une boîte manuelle TSI de 1,5 litre et une transmission DSG à sept vitesses (150 ch). Elle rivalisera avec des berlines telles que Honda City, Hyundai Verna et Maruti Suzuki Ciaz.

Premièrement, même l’unité de 1,0 litre semble assez puissante pour cette berline, et en la conduisant sur l’autoroute, je n’ai pas senti que la voiture manquait de puissance. La boîte manuelle est lisse, et même l’automatique semble si bonne qu’on peut la confondre avec une DSG.

Deuxièmement, l’unité de 1,5 litre est assez puissante, à tel point que, parfois, le Slavia apparaît comme une supercar, en particulier la boîte de vitesses DSG.

Dans les quatre configurations mécaniques, le Slavia excelle en termes de conduite et de maniabilité. Dans celui-ci, un bruit minimal de pneu ou de moteur pénètre dans l’habitacle, et même dans les virages serrés, il ne semble pas perdre sa ligne. Les sièges ont une conception telle que vous ne vous sentirez peut-être pas mal à l’aise même sur de longs trajets. Et qu’il s’agisse d’un tronçon de route accidenté ou de gravier meuble, la conduite ne devient pas difficile. De plus, comme il s’agit d’une berline, il n’y a absolument aucun roulis.

Comme dans le Kushaq, le moteur de 1,5 litre du Slavia sera proposé avec la technologie des cylindres actifs (ACT), qui coupe automatiquement deux cylindres lorsque la charge du moteur est faible, améliorant ainsi le rendement énergétique.

Le Slavia mesure 4 541 mm de long, 1 752 mm de large et a une hauteur de 1 487 mm ; l’empattement mesure 2 651 mm.

