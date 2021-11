SKORE déploie une nouvelle campagne mettant en avant les offres produits de la marque

SKORE s’est consciemment efforcé de créer un contenu qui résonnera auprès des jeunes

SKORE a lancé une nouvelle campagne pour se positionner comme plus qu’une simple marque de préservatifs, présentant sa plus large gamme de produits de plaisir. Conceptualisée par Dentsu Isobar, la campagne « Get Naughtier » comprend des films publicitaires numériques comme principal moyen de diffusion du message et est soutenue par des activités numériques, une activité d’influenceur de renforcement de l’engagement et un contenu de marque pour faire passer le message sur une période de six semaines.

SKORE a consciemment fait un effort pour créer un contenu qui résonnera auprès des jeunes, a déclaré Vishal Vyas, responsable du marketing chez TTK Healthcare Ltd. « Nous voulions communiquer que nous sommes plus qu’une marque de préservatifs, offrant des produits intéressants de bien-être et de plaisir sexuel tels que les anneaux vibrants et les variantes de lubrifiants aromatisés, au spray activateur de phéromone pour hommes et au gel de plaisir pour les femmes. Dans une catégorie difficile à promouvoir, stéréotypée et sordide et qui invite au trolling moral, les consommateurs sont à peine conscients de la diversité des offres en plus de la large gamme de préservatifs divers que nous avons. Cette campagne les traite intelligemment et essaie de normaliser l’expérimentation et le temps de jeu prolongé pour les couples sans jugement ni culpabilité », a-t-il ajouté.

L’idée derrière la campagne est basée sur les données de vente et les discussions sur les réseaux sociaux qui montrent que les couples étaient, plus que jamais, disposés à explorer l’intimité et à essayer de nouveaux produits. La marque a reconnu cela comme une opportunité de faire connaître sa vaste gamme de produits grâce à un contenu numérique innovant et audacieux. Pour Aalap Desai, directeur créatif national d’Isobar India, la catégorie, bien que fertile sur le plan créatif, invite invariablement de nombreuses restrictions et censure de la part des médias principaux. « Non seulement les points de contact médiatiques sont pertinents pour les consommateurs auxquels les produits sont destinés, mais c’est aussi l’une de ces campagnes rares et véritablement intégrées couvrant le contenu, les médias sociaux, la performance, le marketing d’influence et les films OTT via un récit singulier », a-t-il souligné. .

La campagne numérique intégrée vise à générer du buzz sur plusieurs points de contact de manière cohérente pour un impact maximal. Le contenu des médias sociaux stimule l’engagement grâce à un contenu interactif encourageant la notoriété de la marque parmi les publics cibles grâce à une participation active. Une activité d’échantillonnage à grande échelle via des concours sur les réseaux sociaux et d’autres activités est également entreprise pour se familiariser avec les offres de produits.

Deux films numériques qui soutiennent cette campagne encouragent le public à explorer son côté coquin pour une vie heureuse et bien équilibrée. La campagne vise à augmenter encore le quotient conversationnel avec des éléments de contenu de marque en association avec des plateformes comme Alright et LBB. Grâce à ce type de synergie dans les contenus, la marque prévoit de s’intégrer harmonieusement dans la vie des jeunes couples et de leur faire réaliser ce qu’ils ne peuvent tout simplement pas se permettre de manquer dans leur chambre.

