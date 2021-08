Skrillex rejoint Justin Bieber et Don Toliver sur “Don’t Go”

La relation créative entre la chanteuse pop Justin Bieber et les multiples facettes Skrillex Il donne à nouveau de quoi parler, cette fois grâce à un nouveau single. Il s’intitule “Don’t Go”, et les deux artistes partagent des crédits avec le rappeur. Don Toliver.

Le point culminant de la trajectoire de Skrillex Il est arrivé en 2015 avec son dubstep frénétique et caractéristique ; Cependant, depuis lors, il a su s’adapter au changement de génération, et est maintenant complètement immergé dans le genre urbain. On l’a vu récemment collaborer avec le Colombien J. Balvin, et aujourd’hui il reprend la partie anglo-saxonne avec son collègue Justin Bieber.

En 2014, le duo sort l’une des coupes les plus populaires du catalogue de Skrillex, “Où sont Ü maintenant” ft. Diplo, qui ressort du mémorable ‘Jack Ü’. Plus tard ce serait Bieber qui inviterait le DJ et producteur à travailler avec lui, le laissant en charge de la plupart des chansons de son album de 2015 ‘Purpose’.

Indépendamment du passage des années, la relation entre Fiston et Bieber reste intact et ajoute un autre joyau à sa couronne intitulé “Don’t Go” ft. Don toliver. Écoutez-le ci-dessous.