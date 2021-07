Skull & Bones d’Ubisoft est entré en phase alpha, mais il a fallu huit ans pour y arriver

Vous vous souvenez du jeu Ubisoft Skull & Bones annoncé à l’E3 2017 ? Il est en développement depuis huit ans et atteint tout juste le stade alpha de production.

C’est selon divers Os du crâne développeurs d’Ubisoft qui ont récemment parlé avec Kotaku.

Ce qui a commencé comme une émanation d’Assassin’s Creed: Black Flag en 2013, au lieu d’être publié en tant que mise à jour post-lancement, le projet est devenu son propre titre et est entré en développement chez Ubisoft Singapour. Le jeu a été annoncé à l’E3 2017 en tant que titre multijoueur coopératif avec PvP et de nombreux facteurs environnementaux à affronter, tels que le vent et les courants océaniques.

Tout cela avait l’air plutôt amusant, et beaucoup attendaient avec impatience sa sortie à l’automne 2018. Cependant, en mai 2018, Ubisoft a annoncé qu’il avait reporté le jeu à 2019. Tout semblait bien se passer malgré le deuxième retard car le public en a reçu un autre. regardez le jeu pendant l’E3 2018. Puis, lorsque mai 2019 s’est déroulé, le jeu a subi un nouveau retard le poussant dans l’exercice 2020/2021 de l’entreprise.

Puis vint la nouvelle d’un redémarrage du jeu, et enfin, aux dernières nouvelles, il devrait maintenant sortir après avril 2022.

Alors, la raison de tous les retards ? Selon plus de 20 développeurs Ubisoft actuels et anciens, ainsi que ceux connaissant le jeu, il a souffert d’un développement difficile, d’une mauvaise gestion, de redémarrages annuels, et il n’y a apparemment jamais eu de “vision créative claire derrière”. L’article de Kotaku indique que même la conception de base n’a pas été fixée depuis des lustres et que le jeu a maintenant dépassé son budget initial, coûtant à Ubisoft environ 120 millions de dollars, ce qui, avec les employés d’autres studios Ubisoft, continue de participer.

Au fil des ans, le développement s’est arrêté ou a changé à plusieurs reprises en raison des commentaires de l’entreprise Ubisoft, de nouveaux responsables, des changements de personnel et d’autres problèmes de développement. Dans l’état actuel des choses, le jeu en est à son troisième directeur créatif et, espérons-le, les choses progresseront de manière plus positive à partir de maintenant.

“Personne ne veut admettre qu’ils ont merdé”, a déclaré un développeur. « C’est trop gros pour faire faillite, tout comme les banques aux États-Unis »

“Si Skull & Bones était chez un concurrent, il aurait déjà été tué 10 fois”, a déclaré un autre ancien développeur.

Un développeur actuel a même comparé la saga SKull & Bones à Bioware’s Anthem, un jeu aux débuts difficiles qui devait faire l’objet d’un redémarrage qui a finalement été annulé.

Malgré tous les problèmes auxquels il a été confronté, Ubisoft se tient derrière le jeu multijoueur et semble déterminé à le publier à un moment donné en tant que jeu de service en direct, ce qui est la direction que prend Ubisoft avec ses versions. Ajoutez à cela qu’à Singapour, le gouvernement exige qu’une entreprise comme Ubisoft lance un nouveau titre en raison du nombre de subventions qu’elle distribue. Donc, en gros, Ubisoft n’a pas d’autre choix que d’expédier le jeu.

L’article de Kotaku donne beaucoup plus de détails sur le développement difficile du jeu, et vous devriez vraiment le lire.