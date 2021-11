Skull & Co. NeoGrip Pour Switch OLED

Image : La vie de Nintendo

Pour les joueurs qui ont tendance à jouer davantage sur leur Switch en mode portable qu’amarré, Switch OLED est une mise à niveau impressionnante qui agrandit la taille de l’écran de la console en réduisant la taille de la lunette. La console elle-même est presque de la même taille que l’original – nous disons presque parce que l’unité OLED est un tout petit 0,1 pouce plus longue que la Switch ordinaire. C’est une différence mineure qui est à peine perceptible dans la chair, ou lorsque vous la glissez dans le dock, mais que vous remarquerez certainement si vous essayez de mettre la nouvelle console dans une poignée conçue pour l’original.

C’est avec une certaine déception que nous avons découvert que Switch OLED ne conviendrait pas à notre accessoire de poignée existant, mais après avoir mis de côté les notions fugaces de ponçage des côtés de notre contrôleur Joy-Con, nous avons étudié des poignées alternatives et trouvé quelques options, une dont le NeoGrip de Skull & Co. Gaming.

Pourquoi utiliser une poignée en premier lieu ? vous pourriez demander. Eh bien, le fait est que bien que le facteur de forme du Joy-Con soit pratique pour de brèves sessions de jeu portables, de nombreux joueurs – cet écrivain inclus – les trouvent inconfortables à utiliser pendant une période prolongée, en particulier tout en supportant le poids de la console dans un ordinateur de poche. (et rappelez-vous que le Switch OLED pèse 0,5 lb de plus que le modèle standard). Au cours des dernières années, nous avons noté des douleurs plus fréquentes dans nos mains, et dans l’intérêt de prendre soin de nous pour éviter les problèmes à long terme, une poignée ergonomique est un moyen simple et efficace d’augmenter le confort tout en jouant sur- à emporter – ou tout en profitant de l’écran OLED saisissant du tout dernier Switch.

Alors, que fait le NeoGrip que les autres poignées ne font pas ? Eh bien, pour commencer, il est livré avec trois paires de poignées interchangeables pour s’adapter à différentes tailles de mains. Ils s’enfilent par le bas et se clipsent à l’arrière. Il y a les « Snap Grips » plus plats avec un motif en relief, la paire « Plus » la plus épaisse pour ceux qui ont de grandes mains/doigts longs, et une paire intermédiaire avec un bord dur sur le dessus qui les rend plus faciles à saisir avec vos doigts du milieu tandis que vos index sont libres de frapper les boutons d’épaule.

Images : la vie de Nintendo

Nous avons commencé avec la dernière variante ‘Trigger Grip’, mais nous avons fini par trouver les plus grandes les plus confortables dans nos mitaines de vieux. La possibilité de glisser sur vos options préférées – ou de mélanger et assortir à volonté – est certainement la bienvenue.

La qualité de construction est bonne, les plastiques utilisés complétant les matériaux de la console elle-même. Quelques-unes de nos poignées sont arrivées en deux moitiés, mais elles s’emboîtaient parfaitement. On nous a envoyé l’option de couleur blanche pour correspondre au Joy-Con de l’OLED, mais il existe une version rouge/noir/bleu si vous préférez le schéma Switch classique.

L’installer sur votre Switch consiste simplement à faire glisser la console par le haut avec Joy-Con attaché – fixez-la à l’aide du clip séparé sur le dessus et vous êtes prêt à partir. Vous pouvez très bien utiliser la poignée sans ce petit onglet cliquable, bien que la console glisse lentement si elle est retournée pour une raison quelconque (à l’intérieur d’un sac, par exemple). L’onglet supplémentaire semble être un inconvénient mineur avec le potentiel de se perdre assez facilement, mais il maintient tout en sécurité. C’est bien – nous pouvons juste le voir se perdre au fond d’un sac ou tomber à l’arrière du canapé.

Du point de vue du confort, nous avons joué à Metroid Dread pendant plusieurs heures en utilisant le NeoGrip et nous n’avons absolument rien à redire, même lorsque nous avons dû exécuter certaines des manœuvres de contrôle les plus compliquées que le jeu exige. Vous ne ferez jamais mieux qu’un contrôleur Pro en ce qui concerne les sessions de jeu prolongées, mais c’était une seconde près.

La conception du corps de cette poignée laisse la large béquille de la console totalement libre et utilisable si vous souhaitez passer en mode table, bien que vous deviez poser le système assez à plat lorsque vous utilisez les plus grandes poignées « Plus » ou « Trigger ». D’autres poignées que nous avons utilisées tiennent debout toutes seules, mais le NeoGrip reste horizontal – mieux si vous voulez jouer à certains jeux Clubhouse à deux joueurs, peut-être.

Images : la vie de Nintendo

Une caractéristique intéressante est la compatibilité de NeoGrip avec votre commutateur commun ou de jardin. Oui, vous pouvez simplement glisser l’ancienne console et la fixer avec la languette (voir la vidéo de Jon ci-dessous), mais le corps en deux parties est maintenu par trois vis et une petite entretoise qui peut être retirée pour que la poignée s’adapte parfaitement à un commutateur régulier. Ce serait encore mieux si vous n’aviez pas à sortir un petit tournevis cruciforme pour basculer entre les commutateurs, mais c’est une conception sécurisée et une autre fonctionnalité bienvenue.

Dans l’ensemble, si vous trouvez les contrôleurs Switch et Joy-Con un peu inconfortables à utiliser en mode portable et que vous avez besoin de quelque chose de plus ergonomique, le NeoGrip est une recommandation facile, en particulier pour les sessions de jeu plus longues ou si vous devez simplement mieux prendre soin de vos mains. . Il rend le jeu portable infiniment plus confortable et sa construction et ses matériaux de qualité s’accordent parfaitement avec la console. Sa flexibilité en termes de poignées interchangeables et d’interopérabilité avec les modèles réguliers et OLED est également une véritable aubaine. Donc, tant que vous gardez une trace de cet onglet supérieur facile à perdre, vous trouverez des sessions de jeu portables utilisant le NeoGrip beaucoup plus confortables sur le long terme pendant que vous grillez doucement vos globes oculaires avec l’écran OLED.

Le NeoGrip est disponible dès maintenant pour 19,99 $ sur le site Web de Skull & Co.. Merci à eux d’avoir fourni un échantillon pour cet examen.

