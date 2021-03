Skull Island et King Of The Monsters ont des scènes post-crédits, pourquoi Godzilla Vs. Kong ne le fait pas

En fin de compte, il a été décidé de simplement mettre fin à Godzilla contre Kong d’une manière plus traditionnelle, et Max Borenstein est d’accord avec cela. Je ne partagerai pas les spoilers sur la façon dont Godzilla vs Kong se termine, mais il y a certainement le sentiment qu’une ère se termine quand tout est dit et fait. Ainsi, ceux qui regardent le film plus tard cette semaine, soit dans les cinémas ou sur HBO Max (utilisez ce lien pour vous inscrire au service de streaming) peuvent s’asseoir avec cette finalité plutôt que de commencer immédiatement à être obsédés par ce que la prochaine phase / chapitre du MonsterVerse prévoit de faire. livrer. Quant à ce qui était «joué avec» concernant la scène post-crédits potentielle de Godzilla contre Kong, Borenstein ne m’a fourni aucun détail, alors j’espère que dans le futur, lui ou l’un des autres esprits créatifs qui ont travaillé sur le projet sera disposé à divulguer ce qu’ils avaient été en train de hacher.