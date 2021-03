Skullcandy Dime rend les véritables écouteurs sans fil abordables

Les nouveaux écouteurs sans fil Skullcandy Dime se vendent au prix de seulement 24,99 $. Au total, les écouteurs et l’étui offrent une autonomie de 12 heures.Les écouteurs sans fil véritables Dime sont classés IPX4 et utilisent Bluetooth 5.0.

Skullcandy a annoncé une nouvelle paire d’écouteurs très bon marché: les véritables écouteurs sans fil Skullcandy Dime. Disponibles pour un prix raisonnable de 24,99 $, ces écouteurs sont destinés aux consommateurs à petit budget qui veulent quelque chose de simple et de fonctionnel. Ne vous laissez pas berner par le prix bon marché, cependant: ils arborent des fonctionnalités haut de gamme comme un indice de résistance à l’eau IPX4.

Les écouteurs Dime offrent 3,5 heures de lecture sur une seule charge et l’étui offre 8,5 heures supplémentaires de lecture. Les auditeurs peuvent utiliser le câble micro-USB inclus pour charger le boîtier. Le boîtier ne peut pas charger rapidement les écouteurs, mais il ne faut qu’une heure pour terminer un cycle de charge complet. Une courte lanière s’étend de l’étui, ce qui permet à quiconque de l’enchaîner facilement à l’extérieur d’un sac.

Le Skullcandy Dime fonctionne via Bluetooth 5.0 et ne prend en charge que le codec Bluetooth SBC. Ils se connectent automatiquement au dernier appareil source utilisé, mais ne peuvent pas se connecter à deux appareils à la fois. Les auditeurs peuvent prendre le contrôle des médias, des appels et de l’accès à l’assistant intelligent directement à partir des commandes intégrées. Les écouteurs Skullcandy Dime ne sont pas pris en charge par l’application Skullcandy, les auditeurs sont donc mariés aux commandes par défaut.

Bien que les écouteurs présentent une conception à tige semblable à celle des AirPods d’Apple, ils se scellent à l’oreille et comprennent une multitude d’embouts. Une conception étanche optimise l’ajustement et la qualité sonore en bloquant le bruit de fond. Cela vous permet de vous concentrer plus facilement sur votre musique. Le Dime prend en charge l’écoute mono et chaque écouteur abrite un microphone pour les appels téléphoniques mono.

Les véritables écouteurs sans fil Skullcandy Dime sont disponibles en quatre variantes de couleur: bleu foncé / vert, gris clair / bleu, gris foncé et noir véritable. Intéressé? Vous pouvez les acheter aujourd’hui pour 24,99 $. Et oui, c’est un peu plus qu’un sou, mais aussi moins cher qu’un repas familial de 12 morceaux de poulet de Popeye’s.