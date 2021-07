Skullcandy Hesh ANC : des écouteurs aussi confortables que logés

Très léger, sans fil, réglé pour les basses et conçu pour supprimer ou amplifier le bruit ambiant selon les besoins…. Ils peignent très bien. Comment se comportent-ils au quotidien ?

Physiquement, les Hesh ANC sont presque identiques à leurs frères et sœurs de marque Hesh 3 Wireless, à quelques détails près. Ils ont une finition satinée qui, selon vos goûts, peut être élégante ou indescriptible. Pesant seulement 227 grammes (remarquablement léger par rapport aux autres modèles de son segment) et avec des tasses inclinables, rotatives et rétractables, ils sont livrés en standard avec un sac de transport en nylon doublé pour faire de cette compacité une réalité en mode mobile.

Les Skullcandy Hesh ANC présentent une construction solide, avec du plastique de bonne qualité. Les bonnets de forme ovale sont légèrement inclinés, ce qui facilite leur adaptation aux oreilles. Le rembourrage est moins dense que d’autres écouteurs Skullcandy plus chers, mais c’est suffisant.

Le bandeau se dilate et le haut du bandeau est rembourré, ce qui leur donne une excellente propension à s’adapter parfaitement à la tête. Ils transmettent la sécurité une fois qu’ils sont mis, allez, ils n’ont pas l’air de tomber.

Ils ne causent pas beaucoup de fatigue auditive même après quelques heures d’écoute continue, mais ils génèrent un peu de sueur. À ce stade, il convient de rappeler qu’il est toujours conseillé de faire une pause à vos oreilles toutes les 1,5 heures, que ce soit avec ces Skullcandy ou avec les moins chers ou les plus chers qui peuvent vous passer par la tête.

Conduite

Ils intègrent quatre gros boutons sur l’écouteur droit, caoutchoutés et avec des points de pression : marche/arrêt global, ANC, volume, Siri/Google Assistant et gestion du suivi et des appels téléphoniques, le tout basé sur l’heure ou le nombre de fois que vous les appuyez, et de la manière dont vous êtes. Comme on dit, ce sont des écouteurs pliables. Le chargement s’effectue via un port USB-C et comprend un connecteur jack 3,5 mm standard.

Compatibilité des codecs

Ils sont livrés avec SBC et AAC standard ; sans aptX. Dans les appareils Android (smartphones et tablettes), il existe un certain décalage entre l’image et le son qui en provient.

Autonomie

Lors de nos tests, ils ont tenu leurs promesses d’environ 22 heures de fonctionnement ininterrompu en environ huit sessions en moyenne. Toujours avec un niveau audio moyen/élevé et avec ANC actif. Si vous optez pour un mode d’utilisation avec un niveau de volume moyen/faible et sans ANC, ils atteignent 35 heures. Toutes ces données sont spectaculaires, tout comme le fait confirmé qu’après seulement 10 minutes de charge, vous avez Hesh ANC pendant 3,5 heures ou seulement Hesh pendant 5. Une charge complète ne prend que 100 minutes. Si votre batterie s’épuise ou parce que vous le souhaitez, vous pouvez les utiliser avec un câble grâce au port audio 3,5 mm précité.

ANC

La technologie Active Ambient Noise Cancellation (ANC) de ces écouteurs remplit dignement son rôle, même si dans la grande majorité des cas un très léger bruit de fond est perçu. Tous ces bruits extérieurs, continus et tonitruants, deviennent presque imperceptibles ; mais presque. Plus ils sont forts, mieux ils sont captés par les microphones Hesh ANC ; s’ils baissent de ton, leur travail est compliqué.

L’intervention de la technologie ANC ne perturbe pas la qualité globale de la restitution, ce qui est apprécié et n’est pas courant dans les casques de la gamme de prix de ces Skullcandy. De plus, nous avons aimé la façon dont les voix s’amplifient quand, avec l’ANC activé et que nous avons mis la musique en pause, elles nous parlent. Pour basculer entre le mode ANC activé et le mode ambiant, il suffit d’appuyer sur un bouton du casque lui-même, très facilement et rapidement.

Appels téléphoniques

S’ils vous appellent ou veulent appeler quelqu’un et que vous vous retrouvez à l’extérieur, le Hesh ANC captera trop de bruit ambiant. Non pas que cela altère sérieusement la compréhension, mais la voix n’est pas aussi claire qu’à l’intérieur, où les conversations s’améliorent considérablement.

Qualité audio

Les Skullcandy Hesh ANC arrivent de l’usine avec un réglage délibérément très soigné. Sa réponse dans les basses est généreuse mais respectant toujours la richesse tonale à la fois dans la plage de volume normal et à un point élevé ; si le volume est exagéré, il y a des pertes de définition. Les niveaux moyens sont reproduits avec une qualité et une clarté agréables ; les voix sont très naturelles et se séparent très bien des instruments de musique. Ceux-ci sont séparés les uns des autres avec solvabilité mais sans exagération et aussi sans dispersion.

Les aigus ne sonnent jamais aigus, même à volume élevé, mais ils manquent un peu de cohérence.

D’une manière générale, Skullcandy a choisi pour son Hesh ANC une dynamique de boost des basses et hautes fréquences pour atteindre un bon équilibre entre les graves et la netteté. En effet, les basses reçoivent un traitement de faveur et les aigus offrent également une bonne dose de piqué mais sans sonner trop brillant. La clarté vocale est plus que décente pour la plupart des parties.

Opinions de gadgets

Les écouteurs sans fil avec suppression active du bruit ne sont généralement pas des produits à bas prix s’ils sont efficaces. Cependant, Skullcandy a fait une option assez peu coûteuse avec son Hesh ANC. Le son qu’ils produisent est clair et naturel, et bien qu’il ne soit pas aussi brillant et plein que celui du Crusher Evo, ils sont parfaits pour les films, les séries et pour profiter de la musique sans trop de chichi.

L’ajustement de ces écouteurs est optimal, principalement pour les têtes de petite à moyenne taille. Ils sont légers, très bien réglables et solides.

L’autonomie est sans aucun doute l’une de ses principales vertus ; et le mode de charge rapide l’est encore plus. Quand on parle de confort d’utilisation, c’est un détail, plus qu’important, déterminant.

La combinaison de l’ANC et de l’isolation acoustique passive permet une immersion agréable dans la musique ; il n’atteint pas le niveau des autres casques que nous avons tous en tête mais, bien sûr, ceux-ci n’ont pas de 1 comme premier chiffre de leur prix.

Sans aucun défaut pertinent, le seul que l’on apprécie dans les Skullcandy Hesh ANC est qu’ils ne risquent rien : design sobre, bonne qualité audio, ANC efficace… Tout cela, sans plus ; sans faire un saut « sauvage » pour voir ce qui se passe. Son prix est très bon mais ce n’est pas une aubaine non plus. Par conséquent, ils rivalisent comme «un de plus» sur un marché des écouteurs ANC qui compte ses candidats par dizaines. Car tout le monde ne considère pas l’ANC comme une condition sine qua non pour décider d’un modèle. Ceci dit, si vous cherchez un casque confortable et léger, que vous aimez que votre musique soit restituée agréablement pleine de basses et que l’autonomie est une condition obligatoire, optez pour le Hesh ANC.

129 euros (tarif à compter de juillet 2021)

On aime aussiBluetooth 5.0, avec ce que cela signifie en termes de connexion large et stable. Avec Tile, pour les localiser au cas où vous ne les trouveriez pas. Les oreilles sont confortablement « enfermées » dans le rembourrage.Nous n’aimons pas non plusPas de possibilité d’égalisation. La gestion des boutons physiques nécessite votre formation. Ils ne prouvent pas la résistance IP.