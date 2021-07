Skullcandy Hesh ANC et Hesh EVO : écouteurs sans fil Bluetooth pliables en deux options

in

Le Hesh ANC intègre la technologie Active Noise Cancelling ; Le Hesh Evo offre un son plus raffiné.

Les nouveaux ajouts à la gamme Hesh sont dotés de toutes les fonctionnalités que les fans de la gamme connaissent, y compris la technologie sans fil Bluetooth, le contrôle des appels, des pistes et du volume, et une durabilité maximale garantie. Un autre de ses points forts est l’acoustique raffinée et son design pliable, perpétuant la tradition d’être des écouteurs qui s’intègrent parfaitement dans la vie urbaine. Les deux modèles sont dotés d’une technologie de localisation de carreaux intégrée.

Hesh ANC

Le nouveau Hesh ANC de Skullcandy rend la technologie de suppression active du bruit (ANC) accessible à un prix abordable. Ce modèle est conçu pour de longues périodes d’écoute, avec une autonomie allant jusqu’à 22 heures avec ANC activé et une charge rapide, obtenant 3 heures de batterie avec seulement 10 minutes de charge. Ils ont un mode ambiant qui désactive l’ANC sans affecter la qualité de ce qui est entendu.

Prix ​​: 129,99€

Hesh EVO

Pour une expérience fluide et simple, le Hesh Evo possède toutes les caractéristiques qui représentent une évolution de la gamme, y compris la garantie d’un son premium raffiné pour quatre générations. La batterie offre jusqu’à 36 heures d’autonomie et une charge rapide pour 3 heures d’écoute en seulement 10 minutes. Ils intègrent beaucoup de technologie mais très faciles à utiliser et en déplacement, puisque le modèle dispose d’un étui de voyage pour une meilleure portabilité.

Prix ​​: 99,99€

www.skullcandy.eu