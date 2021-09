Skullcandy lance sa propre plate-forme vocale sur ses derniers écouteurs ⋆ .

Lorsqu’il s’agit d’écouteurs et d’écouteurs sans fil abordables, Skullcandy lance de nouveaux modèles à un rythme rapide. La société est bien connue pour sa collection de véritables équipements sans fil et antibruit qui offrent des performances solides pour beaucoup moins que la plupart des concurrents. Aujourd’hui, Skullcandy annonce deux autres ensembles de véritables écouteurs sans fil – le Grind Fuel et le Push Active – qui offrent tous deux un ensemble de fonctionnalités attrayantes à partir de 80 $. La société lance également sa propre plate-forme vocale, Skull-IQ, qui vous permet de faire une grande partie de ce que l’assistant vocal de votre téléphone peut gérer, mais avec plus d’accent audio. Préparez-vous à dire souvent « Hey Skullcandy ».

Avec Skull-IQ, Skullcandy a construit une plate-forme vocale spécialement conçue pour contrôler la musique et ses écouteurs – et probablement ses futurs écouteurs. En plus d’une nouvelle commande, vous aurez la possibilité de lire/mettre en pause, de sauter des pistes, de régler le volume, de répondre/rejeter des appels, d’activer le mode Stay Aware (son ambiant) et d’invoquer l’assistant intégré de votre appareil. La société dit qu’elle a également concocté quelque chose de nouveau. Skullcandy explique qu’il est le premier à proposer l’accès à Spotify via la commande vocale. De nombreuses autres sociétés vous offrent la possibilité de lancer le service en un clic (celles-ci le font également), mais Skullcandy dit que c’est la première à vous permettre de le faire en parlant. Enfin, la société promet que davantage de fonctionnalités seront disponibles à l’avenir via des mises à jour en direct via l’application Skullcandy.

Skullcandy Push Active

Skull Candy

En ce qui concerne les nouveaux écouteurs, certaines spécifications sont les mêmes pour les deux modèles. De toute évidence, il existe des différences de conception, car le Grind Fuel est un véritable écouteur sans fil plus «traditionnel», tandis que le Push Active est une option de crochet supra-auriculaire pour un ajustement plus sûr. Cependant, les deux disposent de la nouvelle configuration vocale Skull-IQ ainsi que du «son suprême», ce mode Stay Aware et ce que Skullcandy décrit comme des micros à réduction de bruit pour les appels. Les deux nouveaux modèles sont tous deux résistants à la sueur et à l’eau IP55 avec la technologie de suivi Tile intégrée. Ils sont également tous deux équipés de commandes embarquées et d’une fonction de charge rapide qui vous offrira deux heures d’écoute après 10 minutes dans le boîtier.

Le Grind Fuel offre certaines choses que le Push Active n’offre pas. La recharge sans fil et le son personnalisé via un test audio intégré à l’application sont les deux principaux. Le Grind Fuel a également 9 heures d’autonomie sur les têtes et 31 heures supplémentaires dans le boîtier. Le Push Active durera 10 heures avec une charge, tandis que le boîtier contient 34 heures de plus. La durée de vie de la batterie n’est pas tout à fait la même pour les deux, mais elle est assez proche.

Le Push Active coûtera 79,99 $ tandis que le Grind Fuel coûtera 99,99 $. Les deux sont disponibles dès maintenant sur le site Web de Skullcandy et d’autres détaillants.

