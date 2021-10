Skullcandy Push Active : les premiers TW dotés de la technologie Skull-iQ Smart Feature

Vous permet de contrôler les fonctions du casque exclusivement par la voix. Avec des mises à jour de l’application Skullcandy en direct.

La fonctionnalité la plus remarquable de la technologie Skull-iQ est le contrôle du casque via des commandes vocales de manière très intuitive pour l’utilisateur. En disant simplement « Hey Skullcandy », la commande vocale démarre et il est possible de jouer ou de mettre en pause la musique, de répondre ou de rejeter des appels, de connecter le mode Stay-Aware pour garder un œil sur l’environnement ou même d’ouvrir Spotify, efficacement, avec un commande vocale simple. Grâce à une collaboration pionnière avec Spotify, Skullcandy est la première marque audio avec accès vocal à Spotify Tap. Avec un seul « Hey Skullcandy, Spotify », l’utilisateur peut accéder à la musique et aux podcasts sans toucher le téléphone. Attention, vous pouvez également l’activer en appuyant sur un bouton du casque.

De plus, avec Skull-iQ, il est très facile de contrôler l’assistant de n’importe quel appareil par la voix sans avoir besoin de configurations supplémentaires. Ce sont des fonctions intéressantes pour tous ceux qui recherchent la flexibilité, en particulier pour les personnes très actives qui souhaitent écouter leur musique tout en pratiquant leur sport favori comme le snowboard, le VTT ou le skateboard, entre autres.

Véritables écouteurs sans fil Push Active : fonctionnalités exclusives

Le Push Active est le plus récent ajout à la collection de casques entièrement sans fil de Skullcandy. C’est un modèle parfait pour démarrer avec la technologie Skull-iQ et découvrir la liberté de la commande vocale mains libres. Son design a été spécialement conçu pour la pratique d’activités de haute intensité. Grâce à son ajustement avec des arcs adaptables à l’oreille et sa haute résistance à l’eau et à la sueur, les écouteurs de sport totalement sans fil Push Active sont les compagnons parfaits pour emporter votre musique partout avec vous.

Les mises à jour du firmware sont effectuées sans fil, via l’application Skullcandy, afin d’ajouter de nouvelles fonctionnalités et de profiter des dernières améliorations. La qualité sonore qu’ils offrent et le réglage d’isolation phonique ont été conçus par des experts en acoustique, soutenus par des microphones doubles de précision. Côté autonomie, ils offrent jusqu’à 44 heures de lecture en continu : 10 heures au casque et 34 heures grâce à l’étui de recharge.

Précisément, le boîtier de charge rapide se connecte via USB-C et offre la caractéristique intéressante qu’après seulement 10 minutes avec les écouteurs en charge, ils ont 2 heures d’autonomie. D’autres caractéristiques intéressantes du Skullcandy Push Active sont qu’ils sont basés sur Bluetooth 5.2, ont une mise sous tension et une connexion automatiques, un couplage automatique avec le dernier appareil utilisé, sont résistants à la sueur et à l’eau (IP55) et, comme c’est la norme de la maison , Ils incluent la technologie de localisation Tile intégrée, de sorte qu’en cas de perte ou de perte, il est possible d’« appeler les écouteurs » depuis l’application Tile pour les localiser.

79,99 €

