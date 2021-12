Skunk est une légende du R&B

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

La finale du groupe A du chanteur masqué a été diffusée mercredi soir et un seul chanteur a survécu. Bull et Skunk se sont affrontés et la bête à cornes est arrivée en tête. Cela signifie que Skunk a dû révéler son identité à la fin de l’heure. Faites défiler pour connaître l’identité de Skunk (si vous ne regardiez pas déjà via FuboTV ou un autre service en direct). Spoilers à venir !

La Skunk est Faith Evans, la chanteuse R&B bien-aimée. Certaines des plus grandes chansons d’Evans incluent « Love Like This », « Soon as I Get Home », « You Used to Love Me » et la collaboration Diddy et 112 « I’ll Be Missing You ». Evans a également été très médiatisé alors qu’il était marié à l’icône du hip-hop The Notorious BIG, tragiquement assassiné en mars 1997. La lauréate d’un Grammy est également connue pour ses apparitions à l’écran dans des projets comme Girls Trip, Luke Cage, Love & Hip Hop : Atlanta et Divas R&B : Atlanta.

Les juges n’étaient pas totalement perplexes. Robin Thicke était parfait, choisissant Evans comme première impression et s’y tenant. Nicole Scherzinger a également choisi Evans, mais seulement après avoir changé sa première impression de Deborah Cox, Fantasia ou Mary J. Blige. Ken Jeong est allé avec Blige après avoir deviné Anita Baker. Jenny McCarthy a appuyé cette supposition, passant de ses choix initiaux, Gloria Gaynor et Roberta Flack.

L’élimination de Skunk fait suite à des semaines consécutives de doubles éliminations. Dernier épisode, Caterpillar (Bobby Berk de Queer Eye) et Mallard (La star de Duck Dynasty Willie Robertson) ont été envoyés faire leurs valises. L’épisode précédent a vu Pepper (Natasha Bedingfield) et Jester (Johnny Rotten des Sex Pistols) démasqués. Nous avons également rencontré les stars à l’intérieur des costumes de Beach Ball (stars de télé-réalité Mama June et Honey Boo Boo), Hamster (acteur Rob Schneider), Cupcake (Ruth Pointer of The Pointer Sisters) et Baby (comédien Larry the Cable Guy), Dalmation (le rappeur Tyga), Puffer Fish (la légende du R&B Toni Braxton), Octopus (le joueur des Los Angeles Laker Dwight Howard) et Mère Nature (l’actrice Vivica A. Fox).

La saison 6 de Masked Singer est diffusée les mercredis sur FOX, à partir de 20 h HE. Vous pouvez regarder en direct via FuboTV (obtenez un essai gratuit ici). Vous pouvez également regarder The Masked Singer en utilisant Hulu, où les épisodes sont diffusés à partir du matin suivant la diffusion. Restez à l’écoute de PopCulture.com pour plus de mises à jour hebdomadaires sur The Masked Singer et ses révélations.