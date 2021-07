Skupski et Krawczyk arrachent la dernière place à Zhang et Peers

10/07/2021 à 19h30 CEST

Le joueur de tennis britannique Neal Skupski, numéro 18 de l’ATP et l’américain Desirae Krawczyk, numéro 17 de la WTA remporté par 3-6, 7 (7) -6 (4) et 7-5 en deux heures et vingt-huit minutes au joueur de tennis chinois Shuai zhang et le joueur australien Jean pairs, numéros 48 et 24 de la WTA en demi-finale de Wimbledon. Avec ce résultat, le couple parvient à se qualifier pour la finale de Wimbledon.

Les statistiques sur le match montrent que les vainqueurs ont réussi à casser le service une fois, au premier service ils ont été efficaces à 65%, ont commis 3 doubles fautes et ont réalisé 68% des points de service. Quant à Zhang et Peers, ils ont réussi à casser deux fois le service de leurs adversaires, leur efficacité était de 74%, ils ont commis 5 doubles fautes et ont obtenu 68% de leurs points de service.

En finale, les vainqueurs rencontreront les Britanniques Harriet Dart Oui Joe Salisbury demain dimanche à partir de 17h00 heure espagnole.

Dans le tournoi Londres (Wimbledon Double Mixte) font face à un total de 46 couples. De même, il est célébré entre le 28 juin et le 11 juillet sur l’herbe extérieure.