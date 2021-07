Skupski et Krawczyk remportent la finale de Wimbledon

07/11/2021

Le à 21h45 CEST

L’anglais Neal Skupski, numéro 18 de l’ATP et le joueur américain Desirae Krawczyk, numéro 17 de la WTA a battu en finale de Wimbledon en une heure et vingt-deux minutes par 6-2 et 7 (7) -6 (1) aux britanniques Harriet Dart Oui Joe Salisbury, numéro 215 de la WTA et, respectivement, numéro 11 de la WTA. Avec ce résultat, les joueurs de tennis deviennent les champions de Wimbledon.

La paire vaincue n’a réussi à briser le service à aucun moment, tandis que les vainqueurs, de leur côté, l’ont fait deux fois. De plus, Skupski et Krawczyk ont ​​réalisé un premier service à 71% et ont commis une double faute, réussissant à remporter 80% des points de service, tandis que les données de leurs adversaires sont efficaces à 59%, 3 doubles fautes et 60% de points obtenus au service.

La célébration du tournoi Londres (Wimbledon Double Mixte) se déroule du 28 juin au 11 juillet sur gazon extérieur. Lors de cette compétition, un total de 46 couples s’affrontent.