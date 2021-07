Sky Brown est la plus jeune olympienne de l’équipe GB qui a la chance d’être en vie, a défié ses parents pour participer aux Jeux et est pressenti pour la célébrité par la légende du skateboard Tony Hawk

Sky Brown “se sent mieux que jamais” alors qu’elle se prépare à devenir la plus jeune olympienne britannique à Tokyo cet été.

À l’âge de 13 ans et 11 jours, Brown fera partie de la première équipe olympique de skateboard de Team GB.

.

Brown a bel et bien le monde à ses pieds

Cela marquera l’ambition de toute une vie pour l’adolescent, qui a “de la chance d’être en vie” après un horrible accident lors d’une séance d’entraînement de skateboard l’année dernière.

Brown a subi de graves fractures du crâne et s’est cassé le poignet et la main gauche, alors qu’elle ne réagissait pas à son arrivée à l’hôpital.

“Sky a atterri la tête la première d’une rampe sur sa main”, a déclaré son père Stewart.

“Quand elle est arrivée à l’hôpital pour la première fois, tout le monde craignait pour sa vie.”

“C’est normal de tomber parfois”, a-t-elle déclaré depuis un lit d’hôpital dans son clip Instagram.

“Je vais juste me relever et pousser encore plus fort.” Et qu’elle a.

Mais ce sont ces préoccupations, ainsi que son jeune âge, qui ont poussé Stewart et sa mère née au Japon Mieko fermement contre sa participation record aux Jeux olympiques de cet été.

« Mes parents ne voulaient pas que je participe aux Jeux olympiques, mais je le voulais. Ils ont estimé que c’était trop de pression », a déclaré Brown à talkSPORT.

«Je veux gagner, je veux obtenir cette médaille d’or. Je pleurerais. Ça serait génial.”

.

Brown est sur le point de battre le record de Margery Hinton pour le plus jeune concurrent britannique aux Jeux

La planche à roulettes est l’un des six nouveaux sports aux Jeux olympiques, dont le surf, le karaté, l’escalade sportive, le softball et le baseball.

Deux routines de planche à roulettes seront disputées aux Jeux – rue et parc – chacune sur un parcours distinct.

Sur la discipline du parc, Brown a déclaré : « C’est comme une piscine vide, mais dix fois mieux.

« Vous avez 45 secondes dans le bol et vous devez faire autant de tricks que possible, mais ils doivent être une bonne combinaison.

“Je rentre dans environ 14 à 17 tours, mais le plus important, c’est de m’amuser.”

.

Hawk pense que Brown peut devenir l’un des plus grands du skateboard

Brown a également le soutien de nul autre que la légende du skateboard Tony Hawk.

“Elle pourrait certainement être l’une des meilleures patineuses de tous les temps, sinon l’une des meilleures patineuses complètes de tous les temps, quel que soit leur sexe”, a déclaré Hawk à ESPN.

«Elle a une telle confiance, une telle force, même à un si jeune âge.

“La façon dont elle est capable d’apprendre de nouveaux tricks et la façon dont elle absorbe la direction, c’est tellement rare.”

Vous n’oublierez pas de sitôt le nom Sky Brown, c’est sûr.