Sky: Children Of The Light ramène son événement d’Halloween populaire

Sky: Children Of The Light rejoint les nombreux jeux proposant du contenu sur le thème d’Halloween à l’approche de la fin octobre. De retour à la demande générale, l’événement Sky’s Days of Mischief se déroule du 18 octobre au 7 novembre, offrant aux joueurs une poignée de produits cosmétiques sur le thème d’Halloween et une nouvelle zone effrayante à explorer.

L’événement Days of Mischief ouvrira un passage secret depuis le coffre-fort du savoir vers une grotte effrayante. La nouvelle zone comprend des fonctionnalités telles qu’un chaudron magique bouillonnant, des balais de sorcière que les joueurs peuvent monter, des dragons noirs et un tas de nouveaux sorts amusants sur le thème d’Halloween pour transformer vos personnages.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : Sky: Children Of Light – Gameplay pour iPhone X

Les joueurs pourront également habiller leurs avatars avec de nouveaux produits cosmétiques effrayants, notamment le Mischief Witch Jumper, Mischief Withered Antlers, Mischief Spider Quiff et Mischief Pumpkin Prop.

Days of Mischief n’est qu’un événement amusant dans la barre latérale que Thatgamecompany a ajouté pour les joueurs de Sky, l’ambitieuse Season of Flight se poursuivant comme événement principal du jeu. Jusqu’au 19 décembre, la saison des vols célèbre l’une des expériences les plus excitantes de Sky : le vol.

Comme les autres saisons de Sky, la Season of Flight est accompagnée d’une poignée de nouveaux esprits qui ont de tout nouveaux produits cosmétiques à offrir et de nouvelles expressions à enseigner aux joueurs. La saison élargit également le gameplay aérien de Sky avec l’ajout de Wind Paths, de nouveaux itinéraires qui relient toutes les saisons passées de Sky et offrent une nouvelle façon d’explorer le vaste monde du jeu.

Sky: Children of the Light est téléchargeable gratuitement sur iOS, Android et Nintendo Switch.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.