Sky: David Alaba a accepté de rejoindre le Real Madrid

David Alaba a accepté de rejoindre le Real Madrid à partir de cet été, selon Sky. Alaba signera un contrat de cinq ans avec Los Blancos qui le maintiendra en Espagne jusqu’à l’été 2026.

Cela met fin à une saga de plusieurs années, où le Bayern a continué à verser de l’argent (qu’il a gagné à juste titre) à Alaba et à ses conseillers dans le but de le faire prolonger avec les Bavarois. L’Autrichien, cependant, a longtemps été lié à un déménagement en Espagne, et il semble que cela se concrétise enfin.

Ce sera un coup dur pour Barcelone qui pensait avoir une chance de sécuriser les services d’Alaba. Le vétéran, qui aura 29 ans cet été, a plutôt opté pour ses grands rivaux.

Il faut se demander si la promesse du Bayern lors de la dernière prolongation selon laquelle Alaba obtiendrait un coup à jouer au centre du milieu de terrain qui ne s’est jamais produit n’a joué aucun rôle dans sa décision de quitter Munich. Néanmoins, nous saluons Alaba pour sa décennie et ses services au Bayern et lui souhaitons tout le meilleur à l’avenir.

Nous vous apporterons les nouvelles quand elles seront officielles.