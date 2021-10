Sky Kid est la prochaine sortie des archives HAMSTER Arcade, cette semaine

Image : HAMSTER / Bandai Namco

La série HAMSTER Arcade Archives continue de rouler, offrant une large gamme de classiques avec une émulation impressionnante (et des goodies supplémentaires) d’armoires emblématiques. L’arrivée de cette semaine, le 28 octobre, sera Enfant du ciel; comme d’habitude pour cette série, cela coûtera 7,99 USD avec des équivalents régionaux.

Le nom est peut-être familier aux passionnés de rétro qui faisaient des raids sur l’eShop 3DS et Wii U, le port NES ayant déjà été publié sur les consoles virtuelles de ces plates-formes. C’est le début de la version arcade, cependant, avec les bonus HAMSTER habituels de divers paramètres et classements en ligne.

Les joueurs contrôlent BARON et MAX pour combattre les ennemis avec des bombes et des mitrailleuses, volent en boucle pour esquiver les attaques ennemies et se dirigent vers la base. Utilisez des bombes pour vaincre des forteresses massives et des cuirassés d’en haut ! Prend en charge la coopération simultanée à deux joueurs.