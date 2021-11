Pour QuotidienBitcoin @bitcoinday

Sky Mavis, les créateurs du Play-To-Earn le plus réussi au monde, Axie Infinity, ont lancé aujourd’hui leur créateur de marché automatique / échange décentralisé (AMM / DEX) appelé Katana, et en même temps le jeton RON tant attendu en plus de leur blockchain Ronin. , connaître les détails ci-dessous. ***

Katana est déjà en direct, un échange décentralisé qui fonctionne de manière identique à Uniswap, mais sur la blockchain Ronin qui permet à l’écosystème Infinity d’AxiE d’éviter d’avoir à payer les frais exorbitants d’Ethereum.

Ci-dessous les annonces :

Vous pouvez échanger entre AXS, SLP, USDC et WETH Vous pouvez déposer des liquides sur toutes les paires et gagnez 0,25% de chaque transaction dans le pool (au prorata de votre collaboration de liquides du total). 0,05 % de chaque swap sera envoyé à la trésorerie de Ronin Pour le moment Seules les piscines de liquides approuvées par Sky Mavis peuvent être créées, Ce n’est pas comme dans les autres blockchains que n’importe qui peut créer un pool de liquides Si vous ajoutez des liquides aux pools AXS/WETH ou SLP/WETH, vous pouvez utiliser les jetons LP générés par votre dépôt pour « fermer » RON.

10% de tout l’approvisionnement en RON sera remis en récompense aux fournisseurs de liquide pour les 90 prochains jours. Ces récompenses iront 50/50 aux 2 pools initiaux d’AXS/ETH et SLP/ETH. Si vous voulez gagner des RON, après avoir déposé des liquides en AXS/ETH ou SLP/ETH alors vous devrez déposer vos jetons LP dans le Section « Ferme » vers la piscine de droite



Les récompenses sont actuellement désactivées. Plus tard cette semaine, ils seront activés pour donner une chance équitable à tous ceux qui souhaitent participer. Ils s’attendent à ce que ces récompenses aient un effet tourbillonnant, qui aspirera AXS, SLP, ETH et USDC dans Katana, faisant augmenter le prix des échanges externes compte tenu de l’offre réduite. Les traders installeront probablement des robots d’arbitrage pour profiter des différences de prix entre Katana et les CEX comme Binance

Aujourd’hui, tous les utilisateurs de Ronin bénéficieront de 100 transactions gratuites par jour. Ensuite il faudra avoir du RON comme gaz pour faire toutes les transactions, les coûts du gaz seront minimes pour maintenir un écosystème durable à long terme Il existe un offre totale de 1 milliard de jetons RON (1 000 000 000 RON).

Au moment de cette publication il y a déjà plus de 132M$ USD déposés à Katana, on voit que la liquidité augmente à un rythme de ~6M$ USD par heure.

RON – Le jeton qui renforce la blockchain Ronin

Aujourd’hui, ils ont également révélé RON, le jeton d’écosystème de la chaîne Ronin. Il servira à terme à payer les commissions de gaz et à sécuriser le réseau à la fois pour Axie Infinity et d’autres jeux/produits hébergés sur la chaîne Ronin.

L’objectif principal de RON est de s’assurer que Ronin est toujours une blockchain détenue par des membres de la communauté.

Nous réitérons, pour inciter les liquides à Katana, 10% de tout l’approvisionnement en RON sera remis en récompense aux fournisseurs de liquides qui jalonneront leurs dépôts dans les fermes SLP / ETH et AXS / ETH.

Les récompenses seront activées plus tard cette semaine.

Il n’y a pas de RON à vendre, méfiez-vous des arnaques.

Source : Sous-pile Axie Infinity