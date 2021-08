Sky News Australia suspendu pour avoir enfreint les règles COVID de YouTube ⋆ 10z viral

in

YouTube, propriété de Google, a suspendu Sky News Australia jeudi pour avoir enfreint ses politiques COVID-19 en constante évolution. Dans ce qui semble être la plus grande répression de YouTube contre le contenu COVID-19 qualifié de « désinformation », le géant de la technologie n’a pas signalé de vidéos spécifiques mais a déclaré dans un communiqué que le contenu prétendument répréhensible de Sky News « pourrait causer des dommages dans le monde réel ».

Bien que la suspension ait maintenant été levée, il semble que YouTube ait définitivement supprimé les vidéos en question. La suspension marque la première “grève” contre Sky News – deux autres entraîneraient une interdiction permanente de la chaîne.

Un porte-parole de YouTube a déclaré à « The Guardian » que le site de vidéos « n’autorise pas les contenus qui nie l’existence de Covid-19 » ou qui encouragent les gens « à utiliser de l’hydroxychloroquine ou de l’ivermectine pour traiter ou prévenir le virus ». Le porte-parole a ajouté que les vidéos en question “ne fournissaient pas un contexte compensatoire suffisant”.

Sky News Australia appartient à une filiale de Rupert Murdoch’s News Corp et de Sky News. Il a également le nombre d’abonnés le plus élevé de tous les médias australiens. Selon la BBC, l’interdiction pourrait affecter ses revenus provenant de Google.

Dans un communiqué publié sur son site Web, Sky News a déclaré qu’il “reconnaît le droit de YouTube d’appliquer ses politiques et se réjouit de continuer à publier sous peu ses nouvelles populaires et son contenu d’analyse à ses abonnés”.

Cependant, tout le monde dans la famille Sky News n’était pas aussi aimable que la déclaration officielle du média. Dans une chronique du dimanche, l’éditeur numérique Jack Houghton a défendu les vidéos YouTube supprimées et attaqué le système de suspension et d’interdiction non scientifique de YouTube.

“Parmi les vidéos jugées désagréables pour la consommation sociétale, il y avait des débats sur l’efficacité des masques et sur la justification des blocages compte tenu de leurs effets néfastes sur la santé”, a écrit Houghton. «La position adoptée par certains commentateurs de ce réseau était que les masques ne sont pas efficaces pour contenir les épidémies, en particulier lorsqu’ils sont mandatés à l’extérieur à l’air frais. Certains ont également contesté la fréquence et les mécanismes de verrouillage des Australiens. D’autres commentateurs étaient en désaccord avec véhémence, et leurs points de vue ont également été publiés.

Selon Houghton, la plupart du contenu YouTube supprimé datait de 2020, et il a chargé la plate-forme Big Tech de « regarder les débats et les discussions à travers le prisme des conseils de santé contemporains ».

La censure de YouTube a considérablement augmenté depuis le début de la pandémie. Sky News n’est pas le seul média concerné. En février, LifeSite News, une publication conservatrice canadienne, a été définitivement interdite sur YouTube pour avoir enfreint la «politique de désinformation COVID-19» de la plate-forme. YouTube a même interdit deux vidéos de médecins témoignant sous serment lors d’une audience du Sénat américain sur le traitement précoce du COVID.

Evita Duffy est stagiaire à The Federalist, co-fondatrice du Chicago Thinker et senior à l’Université de Chicago. Suivez-la sur Twitter à @evitaduffy_1

