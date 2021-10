Sky ouvre les finales de la WNBA avec une victoire 91-77 sur Mercury

Kahleah Copper a marqué 21 points, Allie Quigley en a ajouté 18 et le Chicago Sky a ouvert la finale de la WNBA avec une victoire de 91-77 sur le Phoenix Mercury dimanche.

Le Sky a résisté au départ rapide de Phoenix et a pris le contrôle avec une course de 21-2 à la mi-temps pour monter de 17. Courtney Vandersloot a récolté 12 points et 11 passes décisives, aidant Chicago à tirer 53% et à prendre l’avantage sur le terrain du Mercury dans le meilleur des -cinq séries.

Le match 2 aura lieu mercredi à Phoenix.

Le Mercury a joué sans les gardes Kia Nurse (déchirure du LCA) et Sophie Cunningham (souche au mollet gauche), et le manque de profondeur a semblé les blesser contre l’une des meilleures équipes offensives de la WNBA.

Brittney Griner a récolté 20 points et Diana Taurasi 17 pour le Mercury, qui s’est rapproché de huit en retard avant de s’essouffler et de perdre du temps.

La finale de la WNBA 2021 est la première pour les deux franchises depuis que le Mercury a balayé le ciel en 2014.

C’est aussi une confrontation entre deux des plus grands de tous les temps du sport toujours au sommet de leur art.

Triple championne de la WNBA et meilleure buteuse de tous les temps de la ligue, Taurasi, 39 ans, a pris le relais lors du cinquième match contre Las Vegas, marquant 14 de ses 24 points au quatrième quart. Elle a été élue meilleure joueuse de l’histoire de la WNBA par les fans lors d’une cérémonie avant le premier match de la finale.

Parker, double MVP de la ligue, est rentrée chez elle à Chicago cette saison après avoir disputé ses 13 premières saisons à Los Angeles et a été l’une des principales raisons pour lesquelles Sky a atteint la finale, terminant avec 17 points, neuf rebonds et sept passes décisives dans le match décisif. contre le Connecticut en demi-finale. Le joueur de 35 ans a été honoré comme l’un des plus grands joueurs de la WNBA lors d’une cérémonie après le premier quart du match 1.

Le coup de pied de Taurasi a commencé le départ chaud de Phoenix vers la finale avec deux premiers 3, aidant le Mercury à se construire une avance de neuf points.

Parker a mené le Sky en arrière, marquant 11 points en première mi-temps tout en marquant une séquence de 17-0 à la fin du deuxième quart qui a donné une avance de 46-35 à Chicago à la mi-temps.

Chicago a porté son avance à 17 au troisième quart avant que Phoenix n’effectue une course de 10-2 pour se rapprocher de 52-45.

C’est aussi proche que le Mercure obtiendrait.

Le Sky a continué à baisser les tirs, poussant l’avance à 86-66 au milieu du quatrième quart avant de résister à une course tardive des réserves de Phoenix.

